Katie Couric condivide un aggiornamento sul suo trattamento del cancro al seno

L'ex conduttrice di "Today", a cui è stato diagnosticato il tumore in giugno, è stata operata in luglio e ha iniziato le radiazioni il 7 settembre. Ha completato 15 giorni di radiazioni, ha detto durante un'apparizione sulla NBC lunedì.

"Mi sento benissimo. Sto superando un raffreddore... ma mi sento benissimo. Ho finito le radiazioni la settimana scorsa", ha detto. "Dicevano che ti stancava, in realtà non mi sono stancata troppo. Ho fatto una nodulectomia a luglio".

Ha aggiunto: "Mi sento super fortunata che sia stato diagnosticato quando lo è stato. Che sono andata anche se in ritardo, che sono andata quando l'ho fatto".

La Couric si è sottoposta a un esame del seno in estate e le è stato detto che aveva bisogno di una biopsia.

Mi sono chiesta: "Cosa significa?" e lei mi ha detto: "Penso che ci sia qualcosa che dobbiamo biopsiare e voglio farlo oggi". Allora ho pensato: 'Oh, mio Dio! Mi sta prendendo in giro'".

La notizia l'ha lasciata sbalordita.

"L'ho saputo il giorno dopo, mi ha chiamato, ero piuttosto sbalordita. Credo che quelle parole, 'È canceroso o hai il cancro', ti fermino di colpo", ha detto.

"Ma mi ha detto che era curabile e che dovevamo avere un piano. Così sono passata dal sentirmi scioccata, a non esserlo poi così tanto, data la storia della mia famiglia, a sentirmi sollevata perché la mia esposizione al cancro con Jay [il suo defunto marito], Emily [la sua defunta sorella] e mia suocera... erano tutti in fase avanzata e la prognosi era davvero difficile, quindi mi sono sentita così grata, onestamente".

Couric ha perso il suo primo marito, Jay Monahan, per un cancro al colon nel 1998, quando aveva 42 anni. Ha aspettato qualche giorno per elaborare la sua diagnosi prima di dirlo alle figlie Carrie ed Ellie.

"Ho aspettato qualche giorno per poterla elaborare e capire davvero con cosa abbiamo a che fare. E ho inviato un messaggio su FaceTime a ciascuna di loro", ha raccontato. "Sono stata molto rassicurante, ma l'ho letto sui loro volti. È difficile dare questa notizia, non importa come".

Ha incoraggiato le donne a programmare una mammografia.

Fonte: edition.cnn.com