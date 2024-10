Kathy Bates esprime stupore per aver dimenticato un momento particolare nel suo discorso di accettazione degli Oscar del 1991.

In una recente apparizione su "CBS Sunday Morning" per discutere del suo nuovo show "Matlock", Bates ha chiacchierato con Ben Mankiewicz della sua vittoria agli Oscar e della reazione della madre.

"Quando ho vinto l'Oscar per 'Misery', lei ha detto: 'Non capisco tutta questa confusione, non hai scoperto una cura per il cancro'", ha condiviso Bates.

Ha anche menzionato di aver dimenticato di ringraziare la madre durante il suo discorso di accettazione, ma Mankiewicz ha dimostrato il contrario riproponendo le immagini del suo discorso, dove in effetti aveva riconosciuto la madre.

Bates è rimasta sorpresa e ha mostrato segni di emozione.

"Grazie", ha detto a Mankiewicz. "Perché ho pensato di non averla ringraziata?"

La madre di Bates è morta nel 1997 e lei ha espresso il desiderio che "avesse avuto la mia vita".

"Quando è morta, ho detto: 'Vieni dentro di me'. Volevo che il suo spirito entrasse in me", ha detto Bates. " despite our many disagreements, I wanted her spirit to enter me and enjoy everything I was experiencing due to what she had sacrificed."

Bates ha menzionato che "Matlock" sarà il suo ultimo ruolo, in quanto intende andare in pensione.

Dopo aver condiviso un momento emotivo sulla madre durante l'intervista, Bates ha menzionato: "Avrei dovuto dedicare più tempo a godermi l'intrattenimento con lei mentre era in vita". Più tardi nella conversazione, quando si è discusso della sua decisione di andare in pensione, Bates ha espresso: "Voglio trascorrere la mia pensione godendomi diversi tipi di intrattenimento che non ho avuto il tempo di fare mentre lavoravo a 'Matlock'".

