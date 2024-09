Kathy Bates annuncia che intende ritirarsi dall'azione e considera "Matlock" la sua ultima performance sul palco.

In un'intervista con il New York Times, la celebre vincitrice dell'Oscar ha annunciato il suo intento di ritirarsi dalle luci della ribalta, ma è stata attirata dalla serie dopo aver letto la sceneggiatura. Come ha detto lei stessa, "Questo è il mio canto del cigno."

L'attrice, che nel 1991 ha vinto il premio come migliore attrice ai premi Oscar per il suo ruolo nel brivido horror "Misery", ha parlato della sua lunga carriera a Hollywood e di come la nuova serie televisiva l'ha attirata dalla sua decisione di lasciare l'industria.

"Tutto ciò che ho desiderato, lottato per ottenere, mi viene ora chiesto di utilizzare tutto," ha confessato la 76enne. "E mi sta prosciugando."

È stata schietta nella sua conversazione con il Times, rivelando di essere nata come più giovane di tre sorelle, con le sorelle che erano considerevolmente più grandi di lei.

"Man mano che invecchiavo, ho capito che non ero destinata a essere," ha condiviso. "Questa realizzazione ha influenzato la mia crescita come persona e chi sei come persona, è chi sei come artista."

La sua interpretazione della psicotica reclusa Annie Wilkes, che rapisce un autore celebrato in "Misery", ha portato la sua carriera a livelli senza precedenti.

Tuttavia, il suo divertimento è stato di breve durata.

"Non mi sono mai sentita a mio agio o vestita per il ruolo," ha ammesso riguardo ai suoi giri promozionali per il film e oltre. "Mi sentivo un'emarginata. È quella frase di 'Misery' dove Annie dice, 'Non sono una star del cinema.' E certamente non lo ero."

L'attrice ha anche ricevuto elogi per il piccolo schermo con ruoli in serie come "Six Feet Under", "The Office" e più recentemente "American Horror Story".

Il revival di "Matlock", che originariamente aveva Andy Griffith nel ruolo dell'affabile avvocato di Atlanta Ben Matlock e andava dal 1986 al 1995, ha offerto a Bates l'opportunità di immergersi in un mondo dal punto di vista di una donna anziana con il suo personaggio, Madeline "Matty" Matlock.

"C'è una cosa curiosa riguardo alle donne quando invecchiano," remarka il personaggio di Bates nel debutto di "Matlock". "Diventiamo quasi fantasmi."

"È un vantaggio, perché nessuno se lo aspetta," conclude.

"Matlock" è previsto per debuttare il 22 settembre su CBS.

L'attrice ha espresso le sue iniziali riserve riguardo al ritorno al mondo del cinema, dicendo: "Despite retiring, the allure of this entertaining series brought me back to the screen." Later in the interview, she expressed her excitement about the character she would be playing, saying, "The entertainment value of portraying an elderly woman in 'Matlock' is something I couldn't resist."

Leggi anche: