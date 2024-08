- Kate Winslet su sua madre e la sua falsa immagine di bellezza

Essere soddisfatti del proprio corpo e imparare ad apprezzarsi. Questo è stato un viaggio che l'attrice Kate Winslet, che è diventata famosa a 21 anni con il film iconico "Titanic" nel 1997, ha dovuto intraprendere. La giovane donna che aveva sognato una carriera di attrice sin da bambina, è diventata improvvisamente una sensazione globale. Così è stato anche il suo corpo, che è stato esibito in una famosa scena in cui giaceva mezzo nuda su un divano. Questa scena ha scatenato conversazioni negli anni '90, un'epoca in cui l'ideale di bellezza femminile era "taglia zero": estremamente magra e senza curve, come dimostrano le celebrities come Christina Aguilera e Paris Hilton. Kate Winslet non corrispondeva a questo modello.

Kate Winslet Parla dei Danni Psicologici dello Shaming del Corpo

Per le giovani donne, la costante discussione sulle curve dei loro corpi può essere difficile da gestire. In un'intervista con "Harper's Bazaar", Winslet ha rivelato che la critica alla sua figura all'epoca l'ha distrutta e l'ha portata a un disturbo alimentare. "Sono stata spesso smembrata dai media e mi ha fatto male. Pensa a tutti gli anni dei miei vent'anni in cui ho avuto forme e dimensioni diverse", ha riflettuto la 48enne.

È felice che l'ideale di bellezza e la fiducia in se stesse delle donne siano evoluti nei quasi tre decenni da "Titanic". "È davvero rinfrescante vedere che le donne di oggi si accettano di più e sono meno influenzate dai giudizi degli altri", ha detto Winslet.

although her family always supported her dream of acting and boosted her confidence, even Kate Winslet received a distorted image of beauty in her childhood. In the interview, she shared a formative experience: "I don't know anyone my age who has experienced their mother looking in the mirror and saying, 'I look good!' My mother never did. She always thought, 'Oh God, I don't know if I can wear this. Do I look like a hippie? Does my butt look big?' We waste so much time criticizing ourselves, and I will never do that again."

Today, Winslet is happy with who she is and describes herself as "open" and "grounded", despite the challenges of maintaining that groundedness.

