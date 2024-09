Kate Winslet rivela la sua ricetta per mantenere una vigorosa salute sessuale.

In un'intervista su un podcast, l'attrice Kate Winslet parla della sua vita personale e del riaccendersi dei suoi desideri sessuali, che ammette essere cambiati dai suoi vent'anni. Dice che nelle relazioni a lungo termine, la discussione sull'intimità spesso passa in secondo piano.

Similmente, Winslet, che è sposata con il musicista Edward Abel Smith da 12 anni e ha tre figli con lui, dice che la coppia ha ritrovato la gioia nella loro camera da letto grazie alla terapia sostitutiva del testosterone, come ha detto nel podcast "How to Fail" con Elizabeth Day.

"Ho fatto la terapia sostitutiva del testosterone!"

"Io ho fatto la terapia sostitutiva del testosterone!", dichiara candidamente la star di "Titanic". Molte persone, spiega, non sanno che le donne producono anche testosterone. Con l'età, i livelli di testosterone nelle donne possono diminuire, influenzando potenzialmente la loro libido. "Quando se n'è andato, è andato per sempre. Ma si può sostituire, è possibile! E ti sentirai di nuovo desiderabile - l'ho sperimentato di persona!", dice.

Winslet ammette che la sua libido non è stata così forte dopo tre matrimoni e tre figli. Per le donne che vivono la stessa cosa, suggerisce: "Parla con il tuo medico", poiché altri fattori di salute come i problemi alla tiroide possono essere coinvolti.

"Più attraenti e sensuali" con l'età

La 48enne incoraggia le donne ad accettare i cambiamenti del loro corpo con l'età. "Diventiamo più attraenti e sensuali man mano che ci conosciamo meglio e diventiamo più sicure di noi stesse rispetto ai nostri anni più giovani", crede. Insiste sull'importanza dell'amore per se stesse: "Mi sono sentita fantastica. È tutto sull'amare il tuo aspetto, quello è il segreto".

Winslet critica l'idea che le donne over 40 perdano la loro sessualità e subiscano cambiamenti fisici. Anche se questi cambiamenti possono verificarsi, dice, "Chi se ne importa? Non dovremmo più farci influenzare da una negatività del genere". Incoraggia le donne ad apprezzare la loro bellezza e sessualità a qualsiasi età e a evitare di ricorrere alla chirurgia estetica come fanno molte celebrità.

Un nuovo film con Kate Winslet, in cui l'età ha un ruolo importante, uscirà giovedì. Nel film biografico "The Photographer", Winslet interpreterà Lee Miller, una donna che all'inizio lotta per essere riconosciuta oltre che come modella e musa per un fotografo

