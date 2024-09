Kate Winslet, nonostante il suo ruolo protagonista nell'iconico film "Titanic", non aveva mai visto il vero naufragio prima della sua recente visita.

Fino ad oggi, il film "Titanic" di James Cameron continua ad essere uno dei più grandi successi finanziari di tutti i tempi. La carriera di Kate Winslet è decollata grazie a questo film, trasformandola in una sensazione globale quasi dall'oggi al domani. Tuttavia, in una recente intervista, ha ammesso di non essere mai riuscita a guardare l'intero film dall'inizio alla fine.

Famosa per le sue performance emotive, Winslet è attualmente protagonista del film "The Photograph", interpretando il ruolo della ex corrispondente di guerra Lee Miller con intensità.

Durante un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) per promuovere il suo nuovo ruolo, ha anche parlato del suo lavoro in "Titanic", un blockbuster uscito nel 1997 che ancora figura tra i primi quattro film più redditizi di tutti i tempi. Nonostante i suoi ruoli precedenti in film come "Heavenly Creatures", "Sense and Sensibility" e "Hamlet", e i suoi successi successivi in film come "Revolutionary Road", "Carnage" e "The Reader", per molti Winslet sarà sempre associata al suo ruolo di Rose DeWitt Bukater, l'interesse amoroso tragico di Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) che affonda insieme al Titanic nel gelido mare.

Mentre milioni di spettatori sono stati commossi fino alle lacrime da "Titanic", Winslet ha confessato una verità inaspettata nella sua intervista FAZ: "Non ho mai visto l'intero film".

Brontolii di fame

Winslet ha tentato di guardare l'intero film due volte, ma in entrambi i casi non ci è riuscita. L'ultima volta è successo nel 2012, quando "Titanic" è stato reintegrato in una versione rivista in 3D e lei era obbligata ad assistere ad una proiezione con i suoi figli. Secondo lei, "Uno dei miei figli aveva fame, così siamo dovuti andare via presto, forse dopo due terzi".

Winslet chiarisce che la sua decisione non era dettata da una mancanza di gradimento del film. "Titanic" occupa ancora un posto speciale nel suo cuore, così com'era durante le riprese. Tuttavia, lei condivide che non guarda mai nessuno dei suoi film più di una volta. "Titanic" non fa eccezione. Lo descrive come un'esperienza strana e astratta. "Non conosco attori che godano nel guardarsi in un film", aggiunge, suggerendo che potrebbe mai vedere la storia di Jack e Rose giungere al termine.

