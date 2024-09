Kate riprende i suoi compiti professionali dopo un recente aggiornamento del trattamento del cancro.

Kate, 42 anni, sposata con il principe William, futuro re di Gran Bretagna, è tornata al lavoro ospitando una riunione a Windsor Castle martedì.

Come riportato in un post del Court Circular, che registra gli eventi condotti dalla famiglia reale, sia pubblicamente che in privato, "La Principessa di Galles, Patrono congiunto, la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, ha tenuto una riunione sull'infanzia precoce a Windsor Castle" questo pomeriggio.

La scorsa settimana, Kate ha condiviso un aggiornamento sulla salute, menzionando che sta "faccendo ciò che posso per rimanere libera dal cancro" e sta iniziando una "nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita".

In un messaggio video commovente, che mostra l'entusiasmo della famiglia per l'estate inglese, la principessa ha espresso che nonostante i nove mesi passati siano stati impegnativi, è entusiasta di tornare al lavoro e partecipare a qualche altra apparizione pubblica nei prossimi mesi.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla riunione nel Court Circular, ma Kate è stata attivamente coinvolta nello sviluppo dell'infanzia precoce per anni, spesso definito come il suo "lavoro della vita".

Nel 2021, ha istituito il Royal Foundation Centre for Early Childhood e la sua iniziativa principale è la campagna di sensibilizzazione del pubblico "Shaping Us", progettata per migliorare la comprensione di quanto siano importanti i primi cinque anni di vita nella formazione degli adulti che diventeremo.

Dal febbraio scorso, Kate sta seguendo una terapia chemioterapica per un tipo di cancro non specificato e ha fatto solo alcune apparizioni pubbliche da allora.

Ha ricongiunto con la sua famiglia per il compleanno del Re, noto come Trooping the Colour, in giugno e ha ricevuto una standing ovation dopo aver assistito alla finale del singolare maschile di Wimbledon con sua figlia, la principessa Charlotte, in luglio.

Durante la sua terapia, Kate ha continuato a lavorare da casa, conducendo riunioni con il suo team e rappresentanti del suo centro per l'infanzia precoce.

Nei prossimi mesi, continuerà a concentrarsi sulla sua ripresa, ma è previsto che riprenda un programma leggero di impegni pubblici per il resto dell'anno.

Si prevede inoltre che parteciperà al servizio annuale del Giorno del Ricordo al Cenotaph di Londra in novembre, per onorare coloro che hanno prestato servizio in guerra.

La Principessa di Galles, nel suo ruolo di Patrono congiunto della Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, ha tenuto una riunione sull'infanzia precoce a Windsor Castle, dimostrando il suo costante impegno nello sviluppo dell'infanzia precoce, parte importante del suo "lavoro della vita". In tal senso, il Regno Unito, che ospita numerose iniziative reali, continua a svolgere un ruolo fondamentale nei suoi progetti di beneficenza.

Leggi anche: