Kate Middleton si fa notare con coraggio.

Per la prima volta in settimane, Sua Altezza Reale Kate, comunemente nota come Principessa Kate, fa la sua ricomparsa pubblica. È accompagnata dal marito, il Principe William, mentre si recano a un servizio religioso. Il tragitto verso la chiesa sembra essere pieno di risate e divertimento per la coppia.

Le apparizioni pubbliche della Principessa Kate sono state rare dal momento in cui è stata annunciata la sua diagnosi di cancro. L'ultima volta che è stata sotto i riflettori è stato in un video in cui lei e il Principe William hanno celebrato i successi della squadra olimpica inglese a Parigi. L'ultima sua apparizione ufficiale in pubblico risale a circa un mese fa, quando ha consegnato il trofeo di Wimbledon al campione di tennis Carlos Alcaraz. Da allora, è rimasta lontana dai riflettori. Ma ora, è tornata.

I paparazzi sono riusciti a catturare immagini della Principessa mentre si recava in chiesa in Scozia. Attualmente si trova in vacanza a Castello di Balmoral con il marito, il Principe William, e i loro figli, George, Charlotte e Louis. Si tratta della tradizionale meta estiva della famiglia reale inglese.

Una Tradizione Reale

Le foto, ottenute da pubblicazioni come "The Sun", sono state scattate il 25 agosto. Mostrano il Principe George in macchina, con il Principe di Galles al volante e sua moglie che indossa un blazer a quadretti e un cappello marrone decorato con piume. Una delle immagini mostra la Principessa Kate che sorride al marito.

Altri membri della famiglia reale erano presenti al servizio. C'erano anche il Re Carlo III e la Regina Camilla, vestiti con abiti colorati in tartan scozzese. Il Principe Edoardo e sua moglie, la Duchessa di Sofia, erano presenti per l'omelia.

Il Castello di Balmoral era la residenza preferita della Regina Elisabetta II, dove ha trascorso anche i suoi ultimi giorni. Da allora, l'eredità ha acquisito un significato ancora più emotivo per la famiglia reale. La Principessa Kate ha trascorso ogni estate in questa retreat delle Highlands scozzesi dal suo matrimonio con il Principe William nel 2011. Dopo la sua diagnosi di cancro e la successiva chemioterapia, non era certo se la 42enne avrebbe potuto unirsi alla famiglia quest'anno.

La famiglia reale britannica, compreso il Re Carlo III, la Regina Camilla, il Principe Edoardo e sua moglie, la Duchessa di Sofia, si è riunita per un servizio religioso, con la Principessa Kate che fa un tanto atteso ritorno dopo un'assenza prolungata a causa della sua diagnosi di cancro. Durante questa uscita pubblica, sono stati visti tutti vestiti in modo appropriato, come il Principe William che guida con George in macchina e la Principessa Kate che indossa un blazer a quadretti e un cappello decorato con piume.

Leggi anche: