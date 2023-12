Kate Bush batte tre record del mondo con "Running Up That Hill

La cantante ha battuto tre record mondiali, secondo il Guinness dei primati, grazie alla sua canzone del 1985 "Running Up That Hill" inserita nell'ultima stagione della serie "Stranger Things".

La Bush detiene ora i record per il più lungo periodo di tempo in cui un brano ha raggiunto la posizione n. 1 della classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito, per l'artista femminile più anziana che ha raggiunto la posizione n. 1 della classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito e per il più lungo intervallo tra le posizioni n. 1 della classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito.

La precedente detentrice del record, Cher, che aveva 52 anni quando la sua hit "Believe" raggiunse il primo posto nel 1998, si è congratulata su Twitter con la Bush.

"Brava Kate, i record sono fatti per essere infranti!!! Ricordate i tempi in cui le donne avevano date di scadenza brevi?", ha twittato Cher. "Abbiamo dovuto lottare per superare la cortina del testosterone e l'abbiamo fatto perché le ragazze che sono venute dopo di noi potessero cantare quanto volevano. Con grande rispetto".

La Bush ha recentemente scritto sul suo sito per ringraziare Netflix e riconoscere "Stranger Things".

La canzone "Running Up That Hill" sta ricevendo una nuova vita dai giovani fan che amano lo show - anch'io lo amo!", ha scritto. "È tutto davvero emozionante!".

