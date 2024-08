Kasia Niewiadoma ha ottenuto una vittoria di quattro secondi nel Tour de France femminile

Iniziò la giornata indossando la maglia gialla, con un vantaggio di 1:13 su Pauliena Rooijakkers, una nota scalatrice ma meno collaudata nelle gare di classifica generale, e un margine di 1:15 su Vollering, una ciclista che ha dominato recentemente la scena.

Vollering ha lanciato un attacco a circa 40 chilometri (circa 24,9 miglia) dalla linea del traguardo sulla salita più ripida del Col du Glandon. A un certo punto, è riuscita a creare un distacco di 1:27 dalla testa della gara, guidando la classifica virtuale. Vollering ha celebrato con una vittoria di tappa, guadagnando un bonus di 10 secondi, ma Unknown ha spinto forte sulle pendici superiori della salita, riuscendo a tagliare il traguardo con un vantaggio di soli 4 secondi.

Una volta compreso l'entità della sua impresa, Unknown è crollata, con le lacrime che le scorrevano sul viso. È riuscita a ricomporsi abbastanza da sollevare la bicicletta sopra la testa in segno di celebrazione. Pochi metri più in là, anche Vollering ha ceduto alla stanchezza, le sue lacrime in netto contrasto con la gioia di Unknown.

“È incredibile”, ha confessato Unknown a Eurosport in seguito. “Tutta la tappa è stata un rollercoaster, ho avuto un momento difficilissimo sul Glandon. Poi, sulla discesa, sono riuscita a riprendermi.

“Sull’Alpe d’Huez, ho dovuto dosare le forze, dare tutto negli ultimi 5 chilometri. Per un momento, ho pensato di non farcela. Stavano urlando così tanto alla radio negli ultimi 2 chilometri.”

La vittoria al Tour de France Femmes è stata il successo più importante della carriera di Unknown, la sua prima vittoria in una gara a tappe di rilievo in sette anni. Ha conquistato la maglia gialla alla quinta tappa, quando la precedente leader della gara, Vollering, è caduta a sei chilometri dalla linea del traguardo.

Un finale esaltante

Rooijakkers è stata l'unica in grado di stare al passo con l'attacco iniziale di Vollering della domenica, rimanendo sulla sua ruota tranne che per un breve momento sulla discesa, che ha dato a Vollering la leadership della gara virtuale.

La gara è stata estremamente serrata tra i tre ciclisti, con un inseguimento eccitante mentre Unknown inseguiva Vollering e Rooijakkers su per la montagna. La leadership è passata di mano mentre i secondi scorrevano, con il titolo che sfuggiva a un ciclista per finire nelle mani dell'altro.

Il gruppo di Unknown ha fatto progressi sul tratto pianeggiante tra i due passi di montagna, riducendo il distacco a circa 40 secondi mentre il gruppo di testa iniziava la salita delle famose pendici dell'Alpe d’Huez.

Tuttavia, Vollering e il duo di testa hanno dimostrato la loro forza in salita, aumentando il distacco a più di un minuto. Sembreva chiaro che uno di loro avrebbe indossato la maglia gialla. Ma man mano che i chilometri passavano e i ciclisti diventavano sempre più stanchi, Unknown ha trovato un'ultima riserva di energia e ha iniziato a ridurre il distacco.

Vollering ha sprintato verso la linea d'arrivo, lasciando indietro Rooijakkers e conquistando la vittoria di tappa, ma non è riuscita a mantenere il titolo di classifica generale. Ha concluso seconda nella classifica generale, mentre Rooijakkers ha conquistato il terzo posto sul podio.

Il trionfo di Unknown al Tour de France Femmes ha segnato il suo ritorno alla forma nelle grandi competizioni sportive, dimostrando la sua resilienza e determinazione. Nonostante la prestazione impressionante di Vollering e la leadership della gara virtuale a un certo punto, l'emozione dello sport ha spinto Unknown a lottare fino alla vittoria finale.

