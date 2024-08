- Karoline Czychon ottiene un altro mandato come leader della JU in rielezione.

Karoline Czychon è stata rieletta alla guida dell'Unione Giovani (UJ) in Bassa Sassonia. Durante l'incontro ad Hannover, la sezione giovanile della CDU, le è stato confermato il ruolo per altri due anni. Secondo la dichiarazione, Czychon ha sottolineato nella sua allocuzione inaugurale l'immediato smantellamento dei criminali - "e a mio avviso, anche nei confronti dei paesi d'origine considerati non sicuri in caso di gravi reati". Czychon è stata alla guida dal 2022, diventando la prima donna a guidare l'Unione Giovani in Bassa Sassonia.

Dopo la rielezione, Karoline Czychon ha annunciato i piani per una festa all'interno dell'Unione Giovani. Durante la festa, ha ribadito la sua posizione sulla giustizia, suggerendo misure più severe per i criminali, indipendentemente dalle loro origini nazionali.

