Karlsruher SC Rompe l'Incantesimo del Primo Turno nella DFB-Pokal, Avanza al Secondo con Facilità

Karlsruher SC è finalmente riuscito a liberarsi dall'incantesimo negativo del primo turno nella DFB-Pokal, avanzando con facilità al secondo turno con una vittoria convincente per 5-0 contro la squadra della Regionalliga Sportfreunde Lotte. La squadra della 2. Bundesliga aveva subito la delusione dell'eliminazione in sei dei nove incontri del primo turno, con la sconfitta amara dello scorso anno contro il 1. FC Saarbrücken ancora fresca nella memoria.

Un'altra Delusione per Lotte

L'incontro ha segnato la quinta partecipazione di Lotte al turno principale. Nonostante un inizio promettente con tre vittorie consecutive, avevano fallito in quattro precedenti occasioni. L'ultima sfida contro KSC tre anni fa si era conclusa con una sconfitta per 1-4.

Il Gol Autogoal di Lotte Sigilla la Sconfitta

I visitatori hanno mostrato un inizio promettente allo Stadion am Lotter Kreuz, portandosi in vantaggio già al 2' minuto grazie a un tiro preciso da 18 metri di David Herold. Il portiere di Lotte, Laurenz Beckemeyer, non è stato all'altezza in questa occasione. Marvin Wanitzek ha ulteriormente allungato il vantaggio al 21' minuto con un tiro preciso da lontano. Un autogol di Johannes Sabah (49'), seguito da un gol del georgiano Budu Siwsiwadse (69'), e un gol tardivo di Bambase Conte (82') hanno garantito la sconfitta amara di Lotte.

Il giocatore della Regionalliga, Johannes Sabah, ha avuto la sfortuna di segnare un autogol, contribuendo alla sconfitta di Lotte nella DFB-Pokal. Nonostante l'avere diversi giocatori della Regionalliga, Sportfreunde Lotte ha faticato a tenere il passo della qualità dei giocatori della prima squadra di Karlsruher SC.

