- Karlsruher SC gioca 0-0 a Düsseldorf

Karlsruher SC rimane imbattuto dopo la seconda giornata di campionato della 2. Bundesliga. La squadra allenata da Christian Eichner ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Fortuna Düsseldorf. Una settimana dopo la vittoria per 3-2 contro il Norimberga, i visitatori non sono riusciti a vincere nella loro undicesima partita consecutiva contro i Renani.

I Badenesi possono considerare il pareggio meritato davanti a 36.003 spettatori un successo. Il Düsseldorf, allenato da Daniel Thioune, non era riuscito a ottenere la promozione l'anno scorso attraverso i play-off. Entrambe le squadre hanno mancato l'opportunità di raggiungere la vetta della classifica con il punteggio pari.

Inspirato dalla loro apertura di stagione vincente, Karlsruhe ha iniziato la partita in modo audace e initially ha preso il controllo. Hanno sfiorato il vantaggio con un calcio di punizione impressionante di Marvin Wanitzek (21') che ha colpito la traversa. A parte questo, il valore di intrattenimento della partita è stato limitato fino all'intervallo.

Solo dopo la ripresa il Fortuna ha aumentato il ritmo e creato occasioni con Tim Rossmann, Shinta Appelkamp (entrambi al 51') e Jona Niemiec (63'). Despite the improved performance, they were unable to significantly shake the solid KSC defense in the closing stages.

