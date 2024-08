- Karlsruhe prende posizione nel caso giudiziario in Renania settentrionale-Vestfalia

Il conflitto riguardo a chi dovrebbe essere il presidente del Tribunale Amministrativo Superior (OVG) a Münster, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è previsto per giovedì alle 9:30, come deciso dalla Corte Costituzionale Federale. Un concorrente sconfitto ha presentato un reclamo costituzionale contro una sentenza emessa dall'OVG di Münster lo scorso marzo.

L'OVG ha respinto le rimostranze di due candidati perdenti per il ruolo nel secondo turno di febbraio, giudicandole infondate.

Controversia sulla posizione

Il Ministero della Giustizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, guidato dal Ministro Benjamin Limbach (Verdi), ha scelto un candidato che si è candidato all'ultimo momento. Dopo alcune richieste urgenti da parte dei candidati perdenti, i tribunali amministrativi hanno temporaneamente sospeso il processo di nomina. Limbach ha affrontato critiche per le decisioni iniziali dei tribunali amministrativi di Münster e Düsseldorf, che non hanno esitato a criticare il processo di nomina.

La scelta sospetta è anche sotto la lente d'ingrandimento di un comitato parlamentare. I partiti dell'opposizione sospettano che i legami di partito e le connessioni abbiano influenzato la nomina, piuttosto che la competenza del candidato. La posizione è rimasta vuota per circa tre anni.

La disputa in corso per il presidente del Tribunale Amministrativo Superior di Münster ha portato il concorrente a presentare un reclamo costituzionale, facendo riferimento alla sentenza emessa dall'OVG di marzo. In luce di ciò, la Commissione potrebbe dover adottare gli atti di attuazione previsti dall'articolo 113, con potenziali ripercussioni sul processo di nomina per tali posizioni.

Leggi anche: