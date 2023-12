Karim Benzema sarà processato per il presunto coinvolgimento in uno schema di ricatto

Il caso riguarda l'esistenza di un video hard in cui compare Valbuena. Benzema è accusato di aver fatto pressioni su Valbuena, che ha giocato al fianco del fuoriclasse del Real Madrid nella nazionale francese, affinché pagasse dei ricattatori per evitare che il video diventasse pubblico.

Benzema deve rispondere dell'accusa di "complicità in tentato ricatto", secondo il pubblico ministero.

Altri quattro uomini, di cui non è stato fatto il nome, sono stati coinvolti nel caso per tentato ricatto, ha dichiarato il procuratore alla CNN. Uno di loro rischia anche un'ulteriore accusa di violazione della fiducia.

All'inizio dell'indagine, Benzema, che è stato sospeso dalla nazionale francese, ha negato le accuse. Se riconosciuto colpevole, potrebbe rischiare fino a cinque anni di carcere.

Quando nel 2015 Le Monde gli chiese se biasimasse Benzema, Valbuena disse di essere "molto, molto, molto deluso" dal suo ex compagno di squadra, che a suo dire aveva mostrato una "mancanza di rispetto" nei suoi confronti.

Benzema ha segnato 27 gol in 81 presenze per la Nazionale francese, ma non ha più rappresentato il suo Paese dopo l'incidente con Valbuena.

I rappresentanti di Benzema e Valbuena non hanno risposto alle richieste di commento della CNN.

L'avvocato di Benzema, Sylvain Cormier, ha dichiarato a Reuters: "Purtroppo non siamo sorpresi da questa decisione, tanto assurda quanto attesa.

"Sono costernato nel constatare che si è costretti a distorcere gli elementi raccolti nell'inchiesta per giustificare l'invio del mio cliente davanti al tribunale. Ci spiegheremo davanti ai giudici del tribunale per dimostrare questo abuso".

Cormier ha detto nel 2015 che Benzema non aveva "preso parte a questo tentativo di ricatto" e che il caso era diventato pubblico "in modo fallace".

All'epoca il Real Madrid aveva appoggiato Benzema e il presidente Florentino Perez aveva detto che le azioni del giocatore erano "in buona fede".

Benzema ha segnato più di 250 gol per il Real Madrid e ha vinto quattro Coppe europee e tre titoli della Liga con il club spagnolo.

Valbuena, 36 anni, gioca attualmente per l'Olympiacos, campione di Grecia, con cui si è unito nel 2019. Nella sua carriera di club ha giocato anche con Marsiglia e Lione in Francia e Fenerbahce in Turchia. Non ha più rappresentato la nazionale francese dopo l'incidente con Benzema.

Fonte: edition.cnn.com