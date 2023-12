Personale

Kareem Abdul-Jabbar in pillole

Data di nascita: 16 aprile 1947

Luogo di nascita: New York, New York

Nome di nascita: Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Padre: Ferdinand Lewis Alcindor, agente di polizia di transito e musicista jazz

Madre: Cora Alcindor, commessa di un grande magazzino

Matrimonio: Habiba Brown (28 maggio 1971-1983, divorziata)

Figli: Nome della madre non disponibile pubblicamente: Adam; con Cheryl Pistono: Amir; con Habiba Brown: Kareem Jr., Habiba e Sultana.

Istruzione: Università della California, Los Angeles, laurea in storia, 1969

Altri fatti

Membro di tre squadre del campionato nazionale UCLA Bruins, 1967, 1968 e 1969.

Noto per il suo tiro "skyhook", sviluppato come risposta al divieto di schiacciare imposto dalla NCAA. Si tratta di un tiro difficile da difendere, poiché la palla viene rilasciata in cima all'arco.

Dopo essersi convertito all'Islam nel 1971, ha cambiato il suo nome da Lew Alcindor Jr. a Kareem Abdul-Jabbar. In arabo, il suo nome significa nobile e potente servitore di Allah.

Con il numero 33, il centro di due metri e mezzo è stato selezionato per 19 All-Star Game dell 'NBA durante 20 stagioni da professionista, cinque volte con i Milwaukee Bucks e 14 volte con i Los Angeles Lakers.

Ha vinto sei campionati NBA: una volta con i Milwaukee Bucks, nel 1971, e cinque volte con i Los Angeles Lakers, nel 1980, 1982, 1985, 1987, 1988.

Ha vinto sei premi NBA MVP: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980.

I record NBA in carriera includono il maggior numero di field goal realizzati: 15.837 e il maggior numero di minuti giocati: 57,446.

È autore di diversi libri biografici e culturali, ha scritto articoli per varie riviste e giornali ed è apparso in numerosi film e programmi televisivi.

Negli anni '60 ha studiato con l'amico Bruce Lee, artista marziale scomparso, e nel 1978 è apparso con lui nel film "Game of Death".

Cronologia

1965-1969 - Gioca a basket all'Università della California a Los Angeles.

1967-1969 - Viene nominato Most Outstanding Player deltorneo NCAA quando i Bruins vincono il campionato nazionale.

7 aprile 1969 - Selezionato dai Milwaukee Bucks come prima scelta assoluta nel draft NBA.

1969-1975 - Gioca come centro per i Milwaukee Bucks.

1970 - Viene nominato NBA Rookie of the Year.

1975-1989 - Gioca con i Los Angeles Lakers.

1980 - Appare come copilota Roger Murdock nel film parodia "Airplane!".

1983 - Un incendio distrugge la sua casa di Bel-Air, a Los Angeles, e la sua grande collezione di dischi jazz.

5 aprile 1984 - Supera Wilt Chamberlain come capocannoniere di tutti i tempi dell'NBA.

1989 - Si ritira a fine stagione, come giocatore con il maggior numero di punti di tutti i tempi.

1995 - Viene inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, nel suo primo anno di eleggibilità.

1999 - Assistente allenatore della squadra di pallacanestro della scuola superiore Alchesay nella White Mountain Apache Reservation di Whiteriver, Arizona, scrive un libro su questa esperienza nel 2000: "A Season on the Reservation: My Sojourn with the White Mountain Apaches".

Febbraio 2000-giugno 2000 - Assistente allenatore dei Los Angeles Clippers.

2002 - Allenatore capo della squadra della US Basketball League, gli Oklahoma Storm. Guida la squadra al suo primo campionato USBL.

2004 - Lavora come scout per i New York Knicks.

2005-2011 - Assistente speciale dei Los Angeles Lakers.

Novembre 2009 - Rivela che nel dicembre 2008 gli è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica, un cancro del sangue.

2009 - Fonda la Skyhook Foundation per mettere in contatto i giovani svantaggiati con opportunità nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica.

2011 - Co-scrive e produce il documentario sul basket "On the Shoulders of Giants".

Gennaio 2012 - IlSegretario di Stato Hillary Clinton annuncia Abdul-Jabbar come ambasciatore culturale globale.

16 aprile 2015 - Subisce un intervento di quadruplo bypass coronarico al Ronald Reagan UCLA Medical Center.

3 novembre 2015 - Debutta il documentario "Kareem: Minority of One", che debutta sulla HBO.

28 luglio 2016 - Abdul-Jabbar interviene alla Convention nazionale democratica.

22 novembre 2016 - Il PresidenteBarack Obama conferisce ad Abdul-Jabbar la Medaglia presidenziale della libertà.

13 febbraio 2017 - The Hollywood Reporter annuncia che Abdul-Jabbar entra a far parte della pubblicazione come redattore aggiunto. Scriverà anche una rubrica regolare e condurrà interviste con "selezionate" celebrità.

3 marzo 2019 - Abdul-Jabbar mette all'asta 234 oggetti della sua collezione di cimeli, tra cui quattro dei suoi sei anelli del campionato NBA. L'asta raccoglie quasi 3 milioni di dollari e gran parte del ricavato viene devoluto alla sua Skyhook Foundation.

2020 - Co-produce il documentario "Black Patriots", incentrato sugli eroi americani di colore della guerra rivoluzionaria.

Dicembre 2020 - Rivela di avere un cancro alla prostata.

7 febbraio 2023 - LeBronJames batte il record di punteggio di tutti i tempi dell'NBA, superando il record che Abdul-Jabbar deteneva da 39 anni.

16 dicembre 2023 - Si sottopone aun intervento chirurgico dopo essere caduto e essersi rotto l'anca durante un concerto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com