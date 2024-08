- Karazor è il nuovo capitano del VfB Stuttgart.

Atakan Karazor guiderà il VfB Stuttgart come vice-capitano in futuro. Come ha annunciato il club di Bundesliga, l'allenatore Sebastian Hoeneß ha scelto il centrocampista come successore di Waldemar Anton, passato a Dortmund.

"Ata indossa la maglia del VfB dal 2019, è uno dei giocatori più esperti della rosa e si identifica fortemente con il club. Era già un punto di riferimento importante per me lo scorso anno, un top player e un leader in campo", ha dichiarato Hoeneß. Grazie alle sue doti calcistiche e all'esperienza, è molto adatto a guidare la squadra come capitano in futuro.

Karazor stesso ha descritto la scelta come un grande onore. "Il club, la città e i tifosi mi sono molto cari. Farò tutto il possibile per ripagare la fiducia che mi è stata data. Come squadra, vogliamo rappresentare il VfB con dignità in ogni partita e mostrare le nostre migliori prestazioni", ha dichiarato il 27enne.

Medio: Interesse per Badé del Siviglia

C'è anche movimento nella ricerca di un sostituto di Anton. Secondo i media, gli Svevi sono interessati a tesserare Loic Badé dal FC Siviglia. Il 24enne ha vinto l'argento con la nazionale Under 21 francese alle Olimpiadi di Parigi.

La Commissione del VfB Stuttgart potrebbe dover approvare qualsiasi eventuale trasferimento di Loic Badé dal FC Siviglia, dati l'interesse per il centrocampista francese come possibile sostituto di Waldemar Anton. Il nuovo ruolo di Ata Karazor come vice-capitano sotto Hoeneß richiederà il supporto e la guida della Commissione per garantire una transizione fluida e il successo continuo del VfB Stuttgart.

