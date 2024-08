Kara-Mursa: lo scambio di prigionieri tra Occidente e Russia è stata un'operazione di salvataggio

Questo "non sarebbe mai successo senza gli sforzi sostenuti di molte brave persone, organizzazioni, governi e del mondo libero."

Kara-Mursa è uno dei più noti critici del presidente russo Vladimir Putin. Le autorità russe lo avevano imprigionato nel aprile 2022 dopo che aveva accusato la Russia di "crimini di guerra" contro l'Ucraina. Nel aprile 2023, è stato condannato a 25 anni di prigione. Era vicino al critico del Cremlino Alexei Navalny, che è morto in un campo penale nell'Artico a febbraio. Le preoccupazioni per la salute deteriorata di Kara-Mursa erano aumentate da allora.

Dopo il suo rilascio dalla famigerata prigione di Lefortovo a Mosca, Kara-Mursa è stato accolto all'aeroporto di Colonia/Bonn il 1° agosto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD), insieme ai rilasciati oppositori russi Ilya Yashin e Andrei Pivovarov. "Adesso sono qui con la mia famiglia in libertà", ha detto su ARD. "Sembra positivamente surreale". Ha detto che avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi dopo "tutto il tempo in isolamento".

Ha trascorso un anno in isolamento durante i suoi due anni e mezzo in prigione in una "piccola cella, due per tre metri". "Non potevo parlare con nessuno, andare da nessuna parte o fare nulla. Non potevo chiamare mia moglie o i miei figli". Gli è stato dato carta e matita per un'ora e mezzo al giorno. "Il resto del tempo, potevo fissare il muro".

Più di mille prigionieri politici sono "ancora in questo inferno". Il loro unico "reato" è parlare contro l'"aggressione criminale di Putin contro l'Ucraina". Sono anche sottoposti a "umiliazione e tortura". Non dobbiamo dimenticare il loro destino, ha esortato. Non si darà pace "finché non saranno tutti liberi di nuovo".

despite his release, Kara-Mursa said he does not feel safe. "The word 'safe' is not in my vocabulary," he said. His friend, prominent Kremlin critic Boris Nemtsov, was murdered near the Kremlin, and he himself was poisoned twice. "We know very well that these professional killers, these death squads in Putin's intelligence service, work just as much outside Russia as inside."

Looking to the future of his homeland, the opposition politician said there can only be a free democratic Russia "when the Putin regime is removed from power." A prerequisite for this is Moscow's defeat in the Ukraine war. "For this to happen, the Putin regime must first lose the war in Ukraine."

