Kapil Dev: la leggenda del cricket che si è data al golf

Come molti altri sport, anche il golf ha lottato per emergere dall'ombra del cricket, anche se ci sono molte somiglianze tra i due sport.

Il Raj britannico li introdusse entrambi durante il suo dominio sull'India dal 1858 al 1947. C'è da paragonare la cadenza, il tempo che intercorre tra un colpo e l'altro, e anche la coordinazione occhio-mano tra mazza e pallina.

Pochi conoscono i parallelismi tra i due sport meglio della leggenda del cricket Kapil Dev, che è l'unico giocatore nella storia ad aver preso più di 400 wicket e segnato più di 5.000 corse nei test.

Oggi, 59 anni e golfista con handicap a una cifra, Dev ha rappresentato l'India in numerosi tornei amatoriali senior.

Durante una recente partita con Shane O'Donoghue di CNN Living Golf al Delhi Golf Club, Kapil ha messo a confronto le sue due passioni sportive.

"Quando giochi a cricket dipendi sempre da qualcuno. Nel golf dipende da te", ha detto alla CNN.

"Puoi sentirti orgoglioso del colpo che fai, se fai un brutto colpo non puoi criticare nessuno.

"Mi sento felice di aver rappresentato due sport per il mio Paese. Quando avevo 12 anni non mi rendevo conto dell'importanza di giocare a cricket per l'India. Poi ho iniziato a giocare a golf all'età di 37 anni e rappresentare di nuovo il proprio Paese è una bella sensazione".

Nel 1983, Kapil ha capitanato l'India in una storica vittoria della Coppa del Mondo contro le Indie Occidentali, portando la popolarità del cricket nel suo Paese a un livello ancora più alto.

Dev sa che il golf ha un compito arduo per competere con lo sport più amato dell'India.

"È molto difficile perché il golf ha bisogno di terreni, quasi un minimo di 150 acri di terra per giocare", spiega.

"Con il cricket si può giocare nel cortile di casa, si può giocare per strada, si può giocare ovunque. Ma ho notato una differenza.

"Ora se vuoi giocare il sabato o la domenica al Delhi Golf Club devi prenotare con una settimana di anticipo. Questo è il cambiamento nel gioco del golf. Se più giovani iniziassero a giocare a golf in India, il gioco potrebbe diventare enorme".

Dev ha anche notato come un numero maggiore di giovani indiani consideri lo sport come una possibile professione rispetto a quando lui è cresciuto.

"Quando ero bambino, non credo che i genitori incoraggiassero i figli a giocare", ha detto.

"Dicevano di andare a studiare, non c'era tempo per lo sport", racconta. Ma oggi i genitori dicono che se non sei bravo a scuola vai a fare qualcosa, fai sport, fai qualsiasi sport".

"L'esposizione dello sport è così buona e i soldi sono così buoni che i genitori pensano: se i loro figli possono farsi una vita attraverso lo sport, perché non farlo? Questo cambiamento è avvenuto solo negli ultimi 15 anni".

Con Kapil che ispira le nuove generazioni sia come leggenda del cricket che come golfista senior, ci aspettiamo che entrambi gli sport continuino a prosperare in India.

