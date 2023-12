Kanye West si scusa con la comunità ebraica in un post in ebraico dopo i ripetuti commenti antisemiti - anche poche settimane fa

L'artista, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha condiviso il messaggio, scritto in ebraico, in un post di martedì su Instagram, pochi giorni prima dell'atteso rilascio di nuova musica. Il post è stato apprezzato più di un milione di volte martedì mattina.

"Non è mai stata mia intenzione ferire o mancare di rispetto, e mi dispiace profondamente per il dolore che posso aver causato", si legge nel messaggio. Ye ha detto di essersi impegnato a imparare e a garantire "maggiore sensibilità e comprensione" in futuro, aggiungendo di essere "impegnato a fare ammenda e a lavorare per promuovere l'unità".

In una dichiarazione rilasciata alla CNN in risposta al post, l'Anti-Defamation League ha affermato: "Dopo aver causato danni incalcolabili usando la sua vasta influenza e la sua piattaforma per avvelenare innumerevoli menti con un feroce antisemitismo e odio, le scuse in ebraico possono essere il primo passo di un lungo viaggio per fare ammenda alla comunità ebraica e a tutti coloro che ha ferito".

"In definitiva, le azioni parleranno più delle parole, ma questo primo atto di pentimento è benvenuto", ha aggiunto l'organizzazione no-profit.

Anche se non è chiaro cosa abbia spinto il suo post, esso precede l'attesa pubblicazione di una nuova raccolta di musica intitolata "Vultures". A fine novembre, Ye e Ty Dolla $ign hanno eseguito una canzone con lo stesso titolo in un nightclub di Dubai.

Una registrazione dell'esibizione di West ha scatenato critiche per il testo: "Come faccio a essere antisemita? Ho appena scopato con una puttana ebrea".

I successivi eventi di ascolto della musica hanno scatenato altre polemiche, tra cui le osservazioni che Ye ha fatto a una festa a Las Vegas all'inizio del mese. La nuova musica avrebbe dovuto essere pubblicata questo mese, ma a quanto pare è stata posticipata a gennaio e non è chiaro come verrà distribuita.

Negli ultimi anni, Ye ha rilasciato una serie di dichiarazioni offensive nei confronti delle comunità ebraica e nera e ha preso di mira anche altre celebrità.

Più di un anno fa, aziende importanti come Adidas e Balenciaga hanno tagliato i ponti con lui dopo una serie di azioni offensive, tra cui commenti antisemiti.

Adidas ha per la prima volta messo "sotto esame" la sua partnership con Ye all'inizio di ottobre del 2022, dopo che questi aveva indossato una maglietta con la frase "White Lives Matter", che la Anti-Defamation League classifica come uno "slogan d'odio" usato dai gruppi suprematisti bianchi.

L'account Twitter del musicista è stato poi bloccato dopo che aveva detto che "avrebbe fatto il giro della morte con 3 [sic] JEWISH PEOPLE". Ciò è avvenuto pochi giorni dopo che il suo account Instagram è stato limitato a causa di quella che, secondo l'azienda, era una violazione delle sue politiche.

Ha anche continuato a ripetere teorie cospirative antisemite e a fare altre affermazioni offensive durante un podcast.

Lo stesso mese Adidas ha interrotto la lucrosa partnership con il marchio di abbigliamento Yeezy di Ye, affermando di non "tollerare l'antisemitismo e qualsiasi altro tipo di discorso di odio". Ha definito i commenti del rapper "inaccettabili, odiosi e pericolosi".

Nell'ottobre del 2022, diverse persone vicine all'artista hanno dichiarato alla CNN che Ye è stato a lungo affascinato da Adolf Hitler e che una volta voleva intitolare un album al leader nazista.

Un dirigente d'azienda che ha lavorato per il rapper ha dichiarato alla CNN che Ye ha parlato apertamente della lettura di "Mein Kampf", il manifesto autobiografico di Hitler del 1925, e ha espresso la sua "ammirazione" per i nazisti e Hitler per il loro uso della propaganda.

Nel novembre 2022, Ye ha anche incontrato Donald Trump e il nazionalista bianco e negazionista dell'Olocausto Nick Fuentes nella tenuta Mar-a-Lago dell'ex presidente.

Al momento Ye non dispone di un agente pubblicitario per richiedere un commento. I documenti della California relativi alla sua holding, Ox Paha, non riportano un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Un avvocato che rappresenta Ye in cause non correlate non ha risposto a una richiesta di commento. I siti web delle precedenti attività - tra cui GOOD Music, Donda Creative e Donda Academy - non sono più operativi.

Stephanie Becker della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com