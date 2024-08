- Kanutin Müller e il triatleta Schulz sventolano bandiere tedesche

Edna Muller e il triatleta Martin Schultz sono onorati di essere i portabandiera della Germania durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi. A 41 anni, Muller, paralizzata dalla vita in giù, e il 34enne Schultz, nato senza il braccio sinistro, guideranno la squadra tedesca di 148 atleti lungo l'Avenue des Champs-Élysées verso Place de la Concorde mercoledì (ore 20:00 CEST/ZDF).

Müller ha condiviso la sua eccitazione durante una conferenza stampa, "È pazzesco, amico!" Dopo aver vinto l'oro paralimpico sia nel basket in carrozzina che nel canottaggio, i suoi sentimenti sono stati condivisi da Schultz di Lipsia, "Ho pensato a questo lavoro di portabandiera diverse volte di recente. Dannazione, sì, ero pronto quando è stato offerto!"

Friedhelm Julius Beucher, presidente del Comitato Paralimpico Tedesco, ha annunciato l'ambizione di tornare tra le prime 10 nazioni nella classifica delle medaglie. La Germania si è classificata al 12° posto alle Olimpiadi estive di Tokyo 2021, con un totale di 43 medaglie.

Edna Muller ha espresso la sua entusiastica, dicendo "È un onore assoluto rappresentare la Germania in Francia, soprattutto durante i Giochi Paralimpici". Martin Schultz ha aggiunto "Non vedo l'ora di portare la bandiera lungo l'Avenue des Champs-Élysées, un sogno che ho da quando ho visto i Giochi Paralimpici in Francia anni fa".

Leggi anche: