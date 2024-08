- Kanter si assicura il secondo posto durante il King's Germany Tour

Jonathan Milan si aggiudica la tappa regina del D-Tour, conquistando la sua terza vittoria. L'italiano ha superato Max Kanter in una spettacolare volata a Villingen-Schwenningen, dopo una durissima tappa di 211,1 chilometri attraverso la Swabian Alb. Il belga Jordi Meeus si è piazzato al terzo posto.

In classifica, il compagno di squadra di Milan, Mads Pedersen, ha mantenuto la sua posizione. Il campione danese ex-mondiale ha un vantaggio di 12 secondi sul norvegese Tobias Johannessen e un margine di 19 secondi sul olandese Danny van Poppel. Nessun tedesco si piazza tra i primi dieci prima dell'ultima tappa.

Mayrhofer guida la fuga

Nella tappa più difficile della competizione, con 3000 metri di dislivello, una fuga a cinque si è formata oltre il 20° chilometro. Il quartetto finale, che includeva il giovane tedesco Marius Mayrhofer, ha raggiunto un vantaggio massimo di circa sei minuti sul terreno collinare della Foresta Nera.

Nel peloton, la squadra di Pedersen, Lidl-Trek, ha fatto la parte del leone nell'impostare il ritmo, mentre Red Bull ha fornito il suo contributo. La resistenza del leader è venuta meno e i quattro professionisti sono stati ripresi a circa 10 chilometri dalla fine. Nonostante i tentativi ripetuti della fuga, la corsa è terminata in una volata, con Milan che si è aggiudicato ancora una volta la vittoria. Il 23enne aveva già vinto il prologo e la prima tappa.

Titoli decisi a Saarbrücken

La sentenza finale sulla classifica generale sarà emessa domenica sull'ultima tappa a Saarbrücken. I 182,7 chilometri sono leggermente meno impegnativi della tappa di sabato, ma uno sprint per secondi bonus a circa il 4° chilometro potrebbe influire sulla classifica generale.

