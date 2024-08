- Kane si allena al Bayern.

Harry Kane, finalista della UEFA Champions League, e Alphonso Davies hanno iniziato i preparativi con il Bayern Monaco. Come annunciato dal club di Monaco di Baviera, l'attaccante e il terzino sinistro hanno sostenuto la visita medica obbligatoria al loro ritorno dalle vacanze al mattino. Nel pomeriggio, avevano in programma i test di performance. Nei prossimi giorni, l'inglese Kane e il canadese Davies si uniranno anche agli allenamenti della squadra campione di Germania.

Kane, come Davies, ha saltato il tour di Monaco di Baviera in Corea del Sud a causa di problemi alla schiena e altri disturbi nelle ultime settimane della scorsa stagione, sia a Monaco di Baviera che con l'Inghilterra agli Europei. Il 31enne Kane ha perso contro la Spagna in finale con i Tre Leoni, dopo di che si è preso una vacanza.

I campioni tedeschi detronizzati affronteranno una dura prova sabato (ore 18:30) a Londra contro il club di lunga data di Kane, il Tottenham Hotspur. Monaco di Baviera ha acquistato il goleador nell'estate del 2023 per oltre 100 milioni di euro. La squadra di allenatore Vincent Kompany inizierà poi la stagione ufficiale il 16 agosto nel DFB-Pokal contro i neo-promossi in seconda divisione SSV Ulm.

