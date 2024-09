- Kane ha intenzione di raddoppiare nella sua centesima partita dell'anno.

Harry Kane's perfetta partita del giubileo, caratterizzata da una doppietta mentre indossava gli stivali d'oro, ha acceso il suo desiderio di segnare ancora di più. "Non mi pongo limiti quando si tratta di raggiungere i miei obiettivi. So che avrò delle occasioni giocando in questa squadra, e se le avrò, posso segnare molti gol", ha condiviso il celebre attaccante inglese dopo aver celebrato la sua 100ª partita internazionale, suggellando l'occasione - prevedibilmente - con un'altra doppietta.

In una vittoria entusiasmate per 2-0 (0:0) contro la Finlandia nella Nations League, il campione del Bayern Monaco ha segnato due gol (57', 76'), sfoggiando i suoi stivali d'oro. Al 79', quando è uscito dal campo, il pubblico di Wembley lo ha acclamato con applausi.

L'allenatore interinale Lee Carsley ha spiegato: "Era una serata speciale per lui, quindi ho voluto permettere ai tifosi di esprimere la loro gratitudine". La prima vittoria casalinga di Carsley è stata attribuita principalmente alla bravura di Kane, che ha segnato i suoi 67° e 68° gol internazionali contro la Finlandia, ricevendo elogi da compagni e avversari.

"Era destino", ha detto il portiere Jordan Pickford con un sorriso in un'intervista per Sky. Per lui, giocare con Kane è un "onore". "Era la sua serata, quindi era giusto che segnasse entrambi i gol", ha aggiunto l'esordiente Noni Madueke, che ha assistito al secondo gol di Kane: "È divertente giocare con lui perché quando gli passi la palla dentro l'area, lui te la restituisce".

Anche il portiere della nazionale finlandese Lukas Hradecky non ha fatto che lodare Kane. "Le statistiche, le partite, l'impatto che ha sulla sua squadra e la sua influenza lo rendono un grande giocatore", ha detto Hradecky, professionista del Bayer Leverkusen: "È gratificante avere un giocatore del genere in Bundesliga".

Kane è il 10° giocatore inglese a raggiungere il traguardo di 100 partite internazionali. A 31 anni, rappresenta una promettente opportunità per superare il record di 125 presenze per la nazionale inglese detenuto dal vecchio portiere Peter Shilton.

Prima del calcio d'inizio, Kane è stato omaggiato con una capsula d'oro da Frank Lampard e Ashley Cole, suoi compagni di club centurioni dell'Inghilterra. Le sue due figlie sono state autorizzate a scendere in campo, indossando maglie dell'Inghilterra con il numero "100" e il nome "Papà".

Kane ha anche elogiato l'allenatore interinale Carsley per il "fenomenale lavoro" che ha fatto, menzionando che la squadra aveva "molte libertà" in campo. Come vice-campioni d'Europa, l'Inghilterra, come la Grecia, che ha sconfitto l'Irlanda 2-0, ha sei punti nel Gruppo 2 della Lega B dopo due partite della stagione della Nations League. "Onestamente, sono stupito della presenza dell'Inghilterra nella Lega B", ha concluso il capitano della Finlandia Hradecky.

