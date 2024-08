- Kane esprime ottimismo: "Sia la squadra che l'allenatore sono entusiasti e entusiasti"

Harry Kane, il cannoniere, nota un rinnovato zelo in Bayern Monaco dopo le prime fasi sotto il nuovo allenatore Vincent Kompany. "La squadra è affamata e l'allenatore è affamato di vittorie in questa stagione", ha detto il 31enne inglese dopo aver ricevuto il premio "Golden Boot" come miglior marcatore d'Europa, riflettendo sulla scorsa stagione senza trofei.

La vita da professionista sotto il 38enne Kompany è "fantastica", secondo l'attaccante: "Sono colpito dalla sua vitalità". L'ex campione guadagna il rispetto profondo di ogni giocatore del Bayern, "non solo come allenatore, ma anche per come era come giocatore. Molti di noi abbiamo giocato contro di lui e comprendiamo quanto fosse forte e appassionato come giocatore e quanto fosse vincente, soprattutto al Manchester City".

Agenda personale: "Migliorare anno dopo anno"

Despite his age, Kane vuole continuare a evolversi sotto Kompany. "Entro ogni stagione con l'obiettivo di migliorare", ha detto: "Ma quando arriva un nuovo allenatore, ci vuole tempo per capire cosa vuole, come vede il mio ruolo nella squadra". Il suo obiettivo è quello di continuare a spingere la squadra con i suoi gol. Nel suo secondo anno a Monaco di Baviera, Kane vuole vincere titoli con il Bayern.

Nella sua prima stagione in Bundesliga, il calciatore acquistato dal Bayern nel 2023 per circa 100 milioni di euro ha segnato 36 gol e ha subito conquistato la posizione di capocannoniere. Vincere il "Golden Boot" per la prima volta ha confermato la sua scelta di accettare una nuova sfida dopo tanti anni al Tottenham Hotspur.

"La Premier League è stata un elemento importante della mia vita. La Bundesliga mi ha sfidato. Conquistare questo premio qui per la prima volta parla da solo. Il trasferimento è stata una mossa intelligente", ha detto Kane.

Ha mancato di cinque gol il record della Bundesliga dell'ex attaccante del Bayern Robert Lewandowski durante la stagione 2023/34. Può superarlo nel suo secondo mandato al Bayern? "Il record è ancora lontano di diversi gol dopo l'inizio della stagione. Questo record, 41 gol in una stagione, è straordinario. Sono arrivato vicino lo scorso anno", ha detto Kane. Non ha segnato nella vittoria per 3-2 del Bayern nella prima giornata della Bundesliga a Wolfsburg, ma ha fornito due assist.

