- Kampl esprime le aspirazioni di RB Leipzig: raggiungere la fluidità

Kevin Kampl, 33 anni, giocatore temprato di RB Lipsia, non si sbilancia ancora sulla vittoria del campionato tedesco. Ha già vinto titoli come la Coppa di Germania (DFB-Pokal) e sa che la strada è ancora lunga. "Abbiamo vinto la partita importante a Leverkusen, che ci ha dato una grande spinta. Ma ora dobbiamo concentrarci partita per partita per trovare il ritmo", ha detto il centrocampista dopo la vittoria per 3-1 contro la squadra di Regionalliga ZFC Meuselwitz in un'amichevole.

Non si lascia trasportare dalle illusioni del futuro. "Solo perché abbiamo vinto due partite e siamo avanti in coppa, non significa che diventeremo campioni. Questa stagione è un marathon, con gli aggiuntivi impegni in Champions League", ha precisato Kampl. Gli infortuni sono sempre un problema e Lipsia ha "solo alcune settimane fino all'inverno, con le partite che arrivano da tutte le parti".

Secondo lui, la squadra deve ritrovare la sua grinta. "Dobbiamo avere una grande voglia da tutti, in campo o in panchina. Dobbiamo creare un'energia che ci spinga avanti, ci aiuti a trovare il ritmo, così possiamo vincere ogni tre giorni", ha detto. Con un'età media di 24,35 anni, le fluttuazioni di prestazione sono naturali. "Anche i giocatori esperti non brillano in ogni partita. La chiave è restare uniti come squadra", ha sottolineato Kampl, concludendo "Dobbiamo entrare in campo convinti di non poter perdere, di poter recuperare anche se subiamo un gol. È qualcosa che devi lavorare per ottenere. Lo scorso anno lo ha fatto il Leverkusen".

