Kamala Harris sta copiando il disegno di legge di Trump

L'ex presidente Trump ha fatto campagna per mesi per l'eliminazione della tassa sui mance, nel caso fosse stato rieletto. Ora anche Harris segue l'esempio. Vuole abolire la tassa - e va oltre.

Due mesi dopo una proposta corrispondente del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, anche il democratico Kamala Harris vuole abolire la tassazione delle mance negli Stati Uniti dopo una vittoria. Il candidato alla presidenza ha promesso questo a un evento della campagna a Las Vegas.

Nella città del deserto, molte persone lavorano nel settore dell'hotel e della ristorazione a causa del gioco d'azzardo legalizzato. Spesso ricevono il minimo salariale piuttosto basso, rendendo molti dipendenti dipendenti dalle mance. Il minimo salariale è stabilito dagli stati.

"E questa è la mia promessa per tutti voi: se sarò presidente, continuerò la lotta per le famiglie americane che lavorano, compreso un aumento del minimo salariale e l'eliminazione delle tasse sulle mance per i dipendenti del settore dei servizi e dell'ospitalità", ha detto il vicepresidente a migliaia di sostenitori.

"Quella era un'idea di Trump"

Trump aveva proposto l'eliminazione della tassa sulle mance circa due mesi fa a Las Vegas e aveva ricevuto un'eco positiva nello stato altamente contendibile del Nevada. Ora sembra che il suo avversario voglia rubargli il vento con la richiesta popolare - Trump reagisce prontamente.

Harris aveva "copiato" la sua proposta, ha scritto sulla piattaforma Truth Social, che ha co-fondato, e ha espresso dubbi sul fatto che il democratico fosse serio. "La differenza è che lei non lo farà, lo vuole solo per motivi politici", ha scritto. "Quella era un'idea di Trump". Harris non ha idee proprie e può solo "rubare" da lui, si è lamentato. Il candidato alla vicepresidenza repubblicano, J.D. Vance, ha inviato la domanda sulla piattaforma X su perché il vicepresidente non attui ora il progetto, dal momento che è già parte del governo.

Il governo non può cambiare la tassazione delle mance da solo: sarebbe necessario un corrispondente provvedimento legislativo del parlamento. Lo stato del Nevada, dove si trova Las Vegas, è uno cosiddetto "swing state": non può essere contato saldamente per né i democratici né i repubblicani, motivo per cui i candidati di entrambi i partiti fanno campagna intensamente per i voti lì.

In risposta alla proposta di Trump di abolire la tassa sulle mance due mesi fa, Harris ha dichiarato a un evento di Las Vegas che condivide questo obiettivo e spera di realizzarlo se eletta. Tuttavia, Trump ha accusato Harris di copiare la sua idea e ha messo in dubbio la sua sincerità, sostenendo che vuole solo trarre vantaggio politicamente. Ha notato, inoltre, "Quella era un'idea di Trump".

Leggi anche: