Kamala Harris si impegna a servire come presidente per ogni cittadino americano.

In un discorso previsto per le 4:45 AM CEST a Chicago, la Vice President Kamala Harris è pronta a dichiarare la sua accettazione come candidata democratica alla Presidenza. Intende sottolineare le sue capacità di leadership affermando: "Sarò una Presidente che ci unisce nelle nostre più grandi speranze", secondo le bozze del suo discorso di campagna. "Una Presidente che comanda e ascolta".

Harris è entrata nella corsa presidenziale un po' in ritardo. A luglio, dopo intense discussioni sulla sua idoneità per il ruolo, il Presidente Joe Biden ha deciso di non partecipare alle elezioni di novembre e ha sostenuto Harris. Lei è stata successivamente scelta come candidata democratica alla Presidenza in un voto elettronico nei primi giorni di agosto. La sua nomina è stata infine confermata alla convention del partito a Chicago, e concluderà il suo discorso confermando ufficialmente la sua accettazione.

La sua corsa alla Presidenza ha generato un notevole entusiasmo all'interno del partito. A 59 anni, se eletta, Harris sarebbe la prima donna, la prima afroamericana e la prima persona di discendenza asiatica a ricoprire la posizione di Presidente degli Stati Uniti.

Nonostante il suo ingresso tardivo nella corsa presidenziale, altri potenziali candidati si sono fatti da parte per Harris. Dopo la decisione di Biden, sostenere Harris è diventato un obiettivo unificatore tra i democratici.

