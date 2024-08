- Kamala Harris intende diventare la "Presidente per l'intera popolazione americana".

La candidata alla presidenza Kamala Harris sarà un presidente per tutti i cittadini americani, con l'obiettivo di superare le divisioni nel paese. "Giuro di essere un presidente per ogni americano," ha dichiarato alla fine della riunione democratica a Chicago, dove ha ufficialmente ricevuto la nomination del partito democratico all'età di 59 anni.

Ha galvanizzato il suo partito nelle settimane cruciali che precedono le elezioni di novembre, mettendo in guardia contro il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. "Queste elezioni sono importanti non solo per noi individui, ma per il nostro paese," ha sottolineato. Si tratta di "una lotta per il futuro dell'America".

Discorso al Partito e alla Nazione

Salendo sul palco, la vicepresidente in carica è stata accolta da un applauso prolungato. Il suo discorso è stato interrotto da acclamazioni e cori ripetuti. Harris ha esortato il suo partito a riconoscere la gravità della situazione e ha chiamato all'unità del paese. "Con queste elezioni, il nostro paese ha l'opportunità di lasciarsi alle spalle l'ostilità, lo scetticismo e i conflitti divisivi del passato," ha suggerito.

I suoi concittadini hanno l'opportunità di tracciare un nuovo corso, "non come membri di un determinato campo politico, ma come americani". Vuole essere un presidente che "guida e ascolta, ha realismo, praticità e buon senso". Difenderà sempre gli interessi del popolo americano. Harris ha confessato di essere stata spesso sottovalutata nella sua vita, ma non si è mai arresa, "perché vale sempre la pena lottare per il futuro".

Ha messo in guardia contro il possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca. "Le conseguenze del ritorno di Trump alla Casa Bianca sarebbero disastrose," ha avvertito. Trump e i suoi sostenitori hanno un'agenda estremista. "Non sono mentalmente stabili," ha affermato.

La democratica ha elogiato il suo mentore, il presidente Joe Biden, e ha applaudito i suoi risultati. "Il tuo curriculum è eccezionale - la storia lo confermerà - e il tuo carattere è un esempio," ha detto all'81enne. Biden si è ritirato dalla corsa presidenziale su pressione del partito in luglio. Harris ha preso il suo posto.

Un Finale Sensazionale

La convention di quattro giorni si è conclusa con un finale spettacolare. La popstar americana Pink ha eseguito una versione acustica di "What About Us" insieme alla figlia Willow. Il gruppo country femminile "The Chicks" ha cantato l'inno nazionale. Le attrici Eva Longoria e Kerry Washington hanno fatto campagna per Harris.

In particolare, l'ultima sera della convention ha visto una forte presenza femminile sul palco, dove molti politici di spicco hanno sostenuto Harris. Harris ha ricevuto anche il sostegno di diverse parenti femminili che sono salite sul palco.

Questo contrasta nettamente con la convention repubblicana di luglio a Milwaukee, dove Trump è stato principalmente elogiato da uomini durante il gran finale. I suoi oratori di quella sera erano l'ex wrestler Hulk Hogan e il presidente della UFC, Dana White. Il musicista rock Kid Rock ha fatto da star musicale per Trump, che ha galvanizzato la folla con gli slogan "Lotta! Lotta!".

Kamala Harris dichiara pubblicamente il suo amore per il marito nel giorno del loro anniversario

A sua volta, Harris ha espresso pubblicamente il suo affetto per il marito Doug Emhoff durante il suo discorso. "Ti amo tanto, Dougie," ha urlato all'inizio del suo discorso. "Buon anniversario." Il discorso di chiusura di Harris coincideva con il loro decimo anniversario di matrimonio.

Harris e Emhoff si sono conosciuti più tardi nella vita. Un amico ha organizzato un appuntamento al buio per loro nel 2013, che ha portato al loro matrimonio l'anno successivo. Emhoff ha due figli adulti da un precedente matrimonio - Ella, che ha

