Kamala Harris inizia i preparativi tipici per una possibile transizione presidenziale

In precedenza, l'ex Presidente Donald Trump ha dichiarato la formazione del suo team di transizione personale la scorsa settimana.

Per guidare questo progetto, CNN ha appreso che Harris ha scelto la stessa persona che ha supervisionato la procedura per il Presidente Joe Biden quattro anni fa: Yohannes Abraham, l'attuale ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico con sede in Indonesia.

Abraham e Harris hanno collaborato estesamente durante il periodo di transizione e successivamente quando Abraham ha servito come primo capo di stato maggiore del Consiglio per la sicurezza nazionale sotto Biden.

Abraham non inizierà i compiti di transizione fino al suo allontanamento dal Dipartimento di Stato. È previsto che lascerà presto il suo incarico di ambasciatore e tornerà a Washington.

La mancanza di risposta di Abraham, contattato da CNN, non ha impedito i elogi per la sua partenza.

Come ha dichiarato il Segretario di Stato Antony Blinken durante una visita in Laos alla fine di luglio, "Yohannes è uno dei nostri migliori". "[La sua] voce ha peso a Washington, principalmente a causa della sua esperienza passata nel rappresentare Washington dall'altra parte della linea".

Lo studio legale Covington & Burling LLP – lo studio dell'ex procuratore generale Eric Holder, che ha supervisionato il processo di verifica del candidato alla vicepresidenza per il candidato democratico – fornirà consulenza per strutturare efficacemente lo sforzo di transizione.

Lo scopo di un comitato di transizione è quello di facilitare il passaggio di poteri da un'amministrazione all'altra, semplificando la gestione del vasto governo federale, preparando i consiglieri di alto livello per ruoli sconosciuti e garantendo una transizione più fluida per chi sarà insediato a mezzogiorno del 20 gennaio 2025.

Tuttavia, questo è un equilibrio delicato per Harris, che corre sulla piattaforma duale di un'estensione dell'amministrazione di Biden e un nuovo inizio. Un insider familiare con la pianificazione di Harris ha detto a CNN che la macchina di transizione non sarà responsabile dell'assunzione del personale prima delle elezioni. Analogamente, non interferirà con la politica di Harris, che rimane il dominio esclusivo del suo ufficio e della sua campagna. Harris era tenuta a presentare la documentazione di transizione entro la scadenza della prossima settimana.

L'insider ha aggiunto anche che, come con le transizioni supervisionate da Biden e Barack Obama nel 2008, "questa struttura di transizione si concentrerà sulle considerazioni operative nel periodo pre-elettorale, come garantire una capacità di verifica sufficiente

