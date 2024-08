Kamala Harris ha una lunga storia con la Cina, ma Pechino potrebbe non essere felice.

Tim Walz si trasferì in Cina fresco di laurea nel 1989 per insegnare alle superiori per un anno, per poi tornare spesso nel paese durante un decennio di scambi culturali estivi con studenti americani.

Il governatore del Minnesota, 60enne, ha parlato con affetto del suo tempo in Cina e delle persone che ha incontrato lì, e la sua familiarità con il paese e la sua empatia per il suo popolo portano una prospettiva personale e sfumata sulla più grande rivale strategica degli Stati Uniti, che è rara tra i suoi pari politici.

Alcuni oppositori repubblicani hanno sfruttato quell'esperienza per accusare Walz di essere "pro-Cina", ma il candidato democratico alla vicepresidenza ha una lunga storia di critiche al governo autoritario cinese.

Walz si trasferì in Cina in un momento turbolento e politicamente carico, poco dopo la strage di piazza Tiananmen, quando il Partito Comunista al potere inviò i carri armati per reprimere violentemente le proteste democratiche studentesche a Pechino. Al suo ritorno a casa nel Nebraska nel 1990, disse a un giornale locale che sentiva che il governo cinese aveva maltrattato il suo popolo per anni.

"Se avessero il giusto leadership, non ci sarebbero limiti a ciò che potrebbero realizzare. Sono persone così gentili, generose e capaci", disse al Star-Herald all'epoca.

Durante il suo mandato al Congresso dal 2007 al 2019, Walz ha mobilitato il sostegno per gli attivisti cinesi imprigionati. Ha incontrato il Dalai Lama, il leader spirituale tibetano esiliato odiato da Pechino, e Joshua Wong, il giovane attivista democratico di Hong Kong ora in carcere per la sua attivismo contro la stretta di Pechino.

"Più capisce la Cina, più si commuove per il popolo cinese e più diventa critico nei confronti dei suoi governanti", ha detto Shen Dingli, un analista di politica estera di Shanghai.

"Ha qualche conoscenza della cultura cinese e la rispetta nel suo cuore, ma non accetta di certo il sistema politico cinese", ha aggiunto Shen. "Probabilmente Pechino è più spaventata e a disagio con un forestiero che capisce la Cina".

'Era più questione di persone'

Walz era tra i primi gruppi di giovani americani a insegnare nelle scuole superiori in Cina nell'ambito di un programma di volontariato dell'Università di Harvard, appena un decennio dopo l'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

In qualità di neolaureato, trascorse un anno insegnando inglese e storia americana alla scuola superiore numero 1 di Foshan, nella provincia meridionale del Guangdong.

Lì, fu accolto da studenti laboriosi e ospitali che lo applaudivano ogni volta che usava correttamente una parola cinese, e da sconosciuti amichevoli che si offrivano di aiutarlo ogni volta che si fermava per le strade, apparentemente confuso, come disse al Star-Herald nel 1990.

"Sono stato trattato straordinariamente bene", disse al giornale. "Non c'era alcun sentimento anti-americano. L'America è 'la cosa' agli occhi dei cinesi. Molti degli studenti vogliono venire in America per studiare".

Era un'epoca diversa in Cina. Il paese povero era curioso del mondo dopo essere uscito da decenni di isolamento autoimposto e da un periodo turbolento sotto Mao Zedong. Il leader supremo Deng Xiaoping avviò le riforme di mercato e, insieme all'apertura economica, si intensificarono le richieste di liberalizzazione politica negli anni '80.

Tali richieste si concentrarono in un movimento studentesco nella primavera del 1989, che fu brutalmente represso dall'esercito cinese poche settimane prima del viaggio di Walz.

"Ricordo di essermi svegliato e di aver visto le notizie dell'4 giugno che era successo l'impensabile", disse Walz a Voice of America in un'intervista del 2014.

"Molti dei miei colleghi decisero di tornare a casa e non di andare [in Cina]. Pensai che fosse più importante che mai andare, per assicurarmi che la storia fosse raccontata e per far sapere al popolo cinese che eravamo lì, che eravamo con loro".

Dal Guangdong, Walz fece un viaggio in treno di 40 ore attraverso il paese per raggiungere la capitale cinese e vedere piazza Tiananmen, il luogo delle proteste democratiche.

Si assicurò di commemorare sempre il crackdown in un modo personale - sposandosi il 4 giugno 1994, il quinto anniversario della strage.

"Voleva avere una data da ricordare", disse sua moglie e collega insegnante delle superiori, Gwen, a un giornale locale del Minnesota prima del matrimonio.

La coppia in luna di miele portò gli studenti in due settimane di tour in Cina per visite turistiche e lezioni di cultura, educazione e storia. Questi viaggi diventarono una tradizione estiva per la coppia fino al 2003.

"Sarei tornata in un batter d'occhio", ha detto Cara Roemhildt, che ha partecipato a un simile viaggio nel 1998. "Era un viaggio educativo con uno dei nostri insegnanti preferiti. Era più questione di persone. Non era questione di politica".

Roemhildt ha detto che lei e i suoi compagni di classe parlano ancora di quel viaggio decenni dopo.

"Si sentiva molto, molto a proprio agio. E siamo stati in un sacco di posti diversi... Viaggi in treno (a) un sacco di posti diversi", ha detto a CNN. "Solo vedere una cultura diversa e avere rispetto per essa mentre la si vede. Sapendo che è diversa, ma sapendo che va bene così".

In 2015, Walz si unì a una delegazione congressuale in un viaggio in Cina, che includeva una rara fermata a Tibet, che aveva già visitato decenni prima durante il suo periodo di insegnamento in una scuola cinese.

L'anno successivo, Walz incontrò il Dalai Lama a Washington per ciò che lui chiamò un "pranzo cambiamento vita". Ricevette anche Lobsang Sangay, allora leader del governo tibetano in esilio, nel suo ufficio congressuale per incontrare un gruppo di studenti delle superiori del Minnesota.

In una riunione congressuale quell'anno, chiamò Pechino a "garantire la conservazione della cultura tibetana tradizionale" e "fornire maggiore libertà religiosa ai tibetani".

Walz è stato anche un sostenitore vocale del movimento pro-democrazia di Hong Kong.

Nel 2017, quando Wong, il leader delle proteste studentesche, fu incarcerato per la sua attivismo politico, Walz pubblicò una foto di sé e dell'attivista in piedi l'uno accanto all'altro per mostrare solidarietà con "tutti coloro che lottano per la democrazia a Hong Kong".

Walz ha anche sostenuto la legge sulla democrazia e i diritti umani di Hong Kong, che sanziona i funzionari responsabili di violazioni dei diritti umani nella città, quando la legislazione sembrava arenarsi al Congresso.

"Walz è probabilmente il candidato più solido quando si tratta di diritti umani e Cina in un biglietto di un partito maggiore negli ultimi tempi", ha detto Jeffrey Ngo, attivista per la democrazia di Hong Kong ora basato a Washington.

Sul fronte diplomatico, Walz ha criticato le pratiche commerciali sleali della Cina e la sua crescente assertività nel Mar Cinese Meridionale.

In circoli nazionalisti cinesi, che hanno un ruolo sproporzionato nei dibattiti sulla politica in Cina, non ci sono illusioni rosa su Walz.

"Sui diritti umani e sulle questioni ideologiche, ha praticamente oltrepassato tutte le possibili linee rosse", ha scritto Shen Yi, un esperto di relazioni internazionali noto per le sue posizioni nazionalistiche, sui social media.

Ma a differenza di politici più falchi, Walz non crede nel distacco e tiene invece una visione più sfumata della rivalità geostrategica tra gli Stati Uniti e la Cina.

"Io non rientro nella categoria che dice che la Cina debba necessariamente essere un rapporto avversariale. Lo disapprovo completamente", ha detto in un'intervista nel 2016.

"Siamo sulla stessa pagina, due delle maggiori superpotenze del mondo, ci sono molte cose che possiamo fare insieme".

Stephen Roach, ex capo di Morgan Stanley Asia, ha detto che il biglietto Harris-Walz potrebbe fornire "un importante contrappeso alla corrente velenosa dell'attuale sinofobia americana".

L'empatia di Walz per il popolo cinese e l'apprezzamento per gli aspetti non politici della Cina lo rendono un caso più difficile da "vilipendere come un 'antagonista cinese'" rispetto ai politici che sono falchi su tutti i fronti, ha detto Eric Fish, un ex giornalista di Pechino e autore di "China's Millennials: The Want Generation".

'Un paese complesso'

L'esperienza di Walz con la Cina lo rende una figura rara nella corsa alla Casa Bianca - almeno da quando George H. W. Bush, che ha servito come inviato non ufficiale a Beijing nella metà degli anni '70 prima di candidarsi alla vicepresidenza e poi alla presidenza.

Il mandato di Bush a Beijing avrebbe influenzato la sua politica estera - e avrebbe aiutato a guidare le relazioni tra Stati Uniti e Cina attraverso il tumultuoso aftermath del crackdown di Tiananmen.

Ma le relazioni tra Stati Uniti e Cina si trovano ora in un posto molto diverso rispetto al periodo di luna di miele dell'impegno. Essere duri con la Cina è diventato un raro punto di consenso bipartitico negli Stati Uniti e Pechino è improbabile che conti su Walz per migliorare i rapporti bilaterali.

"La direzione della politica degli Stati Uniti verso la Cina è molto chiara. Come individuo, indipendentemente dalla tua opinione sulla Cina, non c'è molto spazio per manovrare", ha detto Liu, l'esperto dell'Università della città di Hong Kong.

"E i vicepresidenti possono avere un livello variabile di influenza sulla politica estera, a seconda del presidente che servono", ha aggiunto.

L'esperienza di Walz nel vivere e insegnare in Cina potrebbe servire come utile rompighiaccio diplomatico per riscaldare l'atmosfera se le due parti lo desiderano, ha detto Liu. Ma anche allora, ha aggiunto, i cinesi dovrebbero girare intorno all'imbarazzo del momento e evitare qualsiasi menzione del crackdown di Tiananmen - che rimane un tabù politico in Cina.

Sui social media strettamente controllati della Cina, i legami iniziali di Walz con il paese hanno sollevato sopracciglia e generato notevole interesse. L'hashtag "Il vice di Harris ha insegnato in Cina" ha totalizzato 15 milioni di visualizzazioni sul sito di microblogging Weibo.

L'anno dell'arrivo di Walz in Cina - 1989 - non è passato inosservato tra coloro che comprendono la sensibilità della data, nonostante decenni di sforzi del governo cinese per cancellare il brutale crackdown dalla memoria pubblica.

Ma, forse riflettendo l'era diversa in cui si trova ora la Cina sotto il leader Xi Jinping, che ha alimentato il nazionalismo e la diffidenza contro gli stranieri per la sicurezza nazionale, molti hanno chiesto il "vero motivo" del primo viaggio di Walz in Cina.

"Ah, 1989-1990, americani che insegnano in Cina durante questo periodo - è qualcosa che vale la pena ponderare attentamente", ha detto un commento in primo piano su Weibo.

"Deve essere una spia", ha detto un altro.

Liu ha detto che, dati i drastici cambiamenti della Cina negli ultimi decenni, la comprensione di Walz del paese dai suoi giorni giovani potrebbe offrire un aiuto limitato sulla politica degli Stati Uniti verso la Cina oggi.

Walz stesso ha ammesso di non essere affatto un esperto di Cina.

"Ho vissuto in Cina e, come ho detto, ci sono stato circa 30 volte," ha detto in un'intervista del 2016. "Ma se qualcuno ti dice di essere un esperto della Cina, probabilmente non sta dicendo la verità perché è un paese complesso."

Dopo aver vissuto in Cina per un anno e aver insegnato alle superiori, Tim Walz tornava spesso nel paese negli anni '90 per guidare gli studenti americani in scambi culturali estivi. La sua familiarità con la Cina e la sua empatia per il suo popolo sono state fondamentali nella sua critica alla leadership autoritaria cinese.

Come neolaureato, Walz ha trascorso un anno insegnando inglese e storia americana in una scuola superiore a Guangdong, dove è stato accolto da studenti accoglienti e da sconosciuti amichevoli che lo hanno aiutato a orientarsi nel paese. Le sue esperienze in Cina in quel periodo hanno influenzato la sua positiva prospettiva sul popolo cinese.

Leggi anche: