Kamala Harris ha aumentato le sue apparizioni sui media.

Seguendo diverse sessioni con vari organi di stampa, l'approccio di Harris all'esposizione mediatica si sta definendo, anche se potrebbe non essere immediatamente evidente per gli spettatori nelle principali città come New York e Washington. Recentemente, Harris ha intrapreso conversazioni faccia a faccia con fonti mediatiche locali e ha risposto a domande su piattaforme insolite per raggiungere gli elettori cruciali negli stati oscillanti e nelle comunità minoritarie. Walz, suo compagno di corsa, sta adottando un approccio simile.

Questa settimana, Harris ha gestito con abilità le domande difficili poste dall'Associazione Nazionale dei Giornalisti Neri e ha registrato un segmento con Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, una rinomata conduttrice radiofonica di lingua spagnola e star del podcast. Giovedì, parteciperà a un evento in diretta ospitato da Oprah Winfrey su una piattaforma di streaming.

Harris sta navigando con tatto in multipli canali, sottolineando "piccoli pezzi". L'accesso a Harris da parte dei media rimane limitato e i giornalisti sono sempre alla ricerca di maggiori informazioni. Gli advisor di Harris spiegano che la strategia adottata riflette lo stato attuale dei media nel 2024.

Ian Sams, portavoce di Harris, ha dichiarato: "Mantiene un programma costante di impegno mediatico perché apprezza il raggiungimento di un'ampia gamma di elettori attraverso le loro piattaforme preferite per le notizie e le informazioni". Per raggiungere questo obiettivo, la campagna produce regolarmente contenuti esclusivi per le piattaforme social.

Tuttavia, Sams ha ammesso che Harris è sotto pressione per apparire più spontanea. Il recente dibattito presidenziale, ospitato da ABC News, ha offerto agli elettori di tutta la nazione l'opportunità di osservare Harris in un ambiente non scriptato e lei si è comportata bene, secondo diversi sondaggi post-dibattito.

Harris mira a disputare un altro dibattito contro Trump, nonostante lui abbia dichiarato pubblicamente di non voler partecipare. Nel prenotare gli interviste, la campagna di Harris sta lavorando simultaneamente per promuovere questo obiettivo. Se Trump non cambierà idea, allora Harris potrebbe essere d'accordo per partecipare a eventi di città organizzati dalle reti televisive.

Le tattiche mediatiche di Trump sono più flessibili - frequenta i suoi programmi preferiti di Fox, briefa la stampa e tiene occasionali conferenze stampa. Le sue affermazioni pubbliche sono spesso piene di affermazioni non supportate e asserzioni non verificabili. A volte, le sue apparizioni si ritorcono contro, come nel caso della sua conversazione audio con il proprietario di X Elon Musk che è stata rovinata da difficoltà tecniche.

Sams ha criticato l'approccio di Trump mentre diceva a CNN che Harris "si impegna con il pubblico dove consumano le notizie e risponde alle loro domande - spesso difficili - sulle sue proposte e l'agenda. Potrebbe essere che due ore di spazio live con Elon Musk o promuovere un progetto crypto dubbio sia il metodo ideale per raggiungere gli elettori cruciali oscillanti, ma ne dubito altamente".

L'intervista inaugurale di Harris e Walz come candidati del loro partito è avvenuta con l'ancora di CNN Dana Bash alla fine di agosto. Questa intervista ha attirato oltre 6 milioni di spettatori e si è classificata come la migliore performance di CNN alle 9 p.m. (esclusi il dibattito di giugno) dal giorno dell'inaugurazione di Joe Biden.

Una settimana dopo, Harris si è collegata con il Morning Show di Rickey Smiley e Afternoon Vibes con Ms. Jessica, nonché con una stazione radiofonica di lingua spagnola a Phoenix. although these discussions were later rebroadcast in various markets, the campaign appears to be focusing on swing states like Arizona and North Carolina.

This strategy – prioritizing local media – was also visible after the debate when Harris sat down with an anchor from WPVI, the dominant TV station in Philadelphia, better known as Action News.

Walz has also been appearing on local TV outlets, including Georgia, Wisconsin, and North Carolina this week.

In an attempt to counter criticism that Harris is seeking out easy platforms and avoiding tough questions, Harris also participated in a panel discussion with distinguished journalists at a National Association of Black Journalists forum in Philadelphia on Tuesday. This event was broadcast live by Fox News, as well as CNN and MSNBC.

Thursday's live stream with Winfrey promises to be a more relaxed event. Entitled "Unite for America," it will feature numerous grassroots groups that have held pro-Harris Zoom meetings recently. Winfrey, who endorsed Harris with a prime-time speech at the Democratic National Convention, will host the live stream across several social media platforms, such as YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, and Twitch. Apart from online viewers, Winfrey will invite 400 local voters to join her for the conversation, concentrating particularly on voters in battleground states as the election approaches.

Reporting by Elizabeth Wagmeister

Given Harris' strategic approach to media engagement, her team is actively producing exclusive content for social media platforms to reach a wide range of voters. Moreover, business partnerships with influential media personalities, such as Oprah Winfrey for a live event, further enhance Harris' media presence.

