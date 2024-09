Kamala Harris ha aumentato i suoi impegni mediatici, come osservato da vicino.

Dopo diverse discussioni, il piano di comunicazione di lei si sta delineando, anche se gli spettatori di New York e D.C. potrebbero non notarlo ancora. Recentemente, Harris ha partecipato a incontri uno-a-uno con emittenti televisive regionali e si è impegnata in contesti insoliti per raggiungere gli elettori indecisi e le minoranze negli stati chiave. Analogamente, Walz sta seguendo il suo esempio.

Il lunedì scorso, Harris ha gestito con abilità le domande difficili della National Association of Black Journalists e ha registrato un'apparizione con Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, una popolare personalità radiofonica e podcaster di lingua spagnola. Giovedì vedrà Harris partecipare a un evento in streaming organizzato dai sostenitori di Oprah Winfrey.

L'interazione dei media con Harris rimane limitata e i giornalisti continuano a cercare altre opportunità. La squadra di Harris afferma che la loro strategia si adatta alla moderna dinamica dei media nel 2024.

Ian Sams, portavoce di Harris, ha spiegato: "Lei partecipa costantemente a impegni mediatici perché parlare a una vasta gamma di elettori attraverso le loro fonti preferite è essenziale. Si tratta semplicemente di raggiungere le persone dove si trovano."

Per raggiungere questo obiettivo, la campagna produce regolarmente contenuti esclusivi per i social media.

Tuttavia, un membro della campagna di Harris ha rivelato a CNN che "lei è sotto pressione per essere spontanea." La débâcle della scorsa settimana, moderata da ABC News, ha offerto agli spettatori nazionali l'opportunità di osservare Harris in un contesto non scripted, con un risultato positivo, come suggeriscono diversi sondaggi post-debate che indicano la sua vittoria.

Harris aspira a un altro dibattito con Trump, nonostante la sua dichiarazione pubblica di non voler partecipare. Quando organizza gli interviste, la campagna di Harris cerca di discutere questo obiettivo. Se Trump non cambierà idea, Harris potrebbe accettare eventi in diretta con le reti televisive, ha rivelato la fonte.

L'approccio di Trump ai media è più flessibile - appare spesso nei suoi programmi preferiti di Fox, fornisce brevi dichiarazioni ai giornalisti e occasionalmente organizza conferenze stampa. I suoi commenti pubblici spesso includono affermazioni non verificabili e false. A volte, le sue apparizioni si ritorcono contro di lui, come quando ha partecipato a una chat audio con Elon Musk che è stata rovinata da problemi tecnici.

Sams ha condannato la tattica di Trump mentre condivideva con CNN che Harris "si sta impegnando su diverse piattaforme mediatiche, rispondendo - spesso a domande impegnative - sui suoi piani e l'agenda in ogni contesto. Forse un evento in diretta di due ore con Elon Musk o promuovere qualche losco progetto crypto è la strategia ideale per connettersi con gli elettori indecisi, ma ne dubito fortemente."

Il primo intervento congiunto di Harris e Walz come candidati è stato con l'ancora di CNN Dana Bash alla fine di agosto, attirando oltre 6 milioni di spettatori e registrando il miglior risultato dell'ora delle 9 p.m. di CNN (esclusi i dibattiti di giugno) dal giorno dell'insediamento di Biden.

Una settimana dopo, Harris ha parlato con "The Rickey Smiley Morning Show" e "Afternoon Vibes with Ms. Jessica", due programmi radiofonici condotti da conduttori neri, e una stazione radiofonica di lingua spagnola a Phoenix. Anche se queste discussioni sono state successivamente trasmesse in vari mercati, la campagna si è concentrata sugli stati chiave come l'Arizona e la North Carolina.

Questa strategia è stata riflessa anche dopo il dibattito, quando Harris ha partecipato a un incontro uno-a-uno con l'ancora di WPVI, la principale emittente televisiva di Philadelphia, meglio conosciuta come Action News.

Walz ha anche interagito con le emittenti televisive locali, come quelle in Georgia, Wisconsin e North Carolina, questa settimana.

Per contrastare le critiche che suggeriscono che Harris sta cercando interviste facili e sta evitando le domande difficili, Harris ha partecipato a una discussione con tre stimati giornalisti al forum della National Association of Black Journalists a Philadelphia martedì. La sessione è stata trasmessa in diretta da Fox News insieme a CNN e MSNBC.

L'evento in streaming di giovedì con Winfrey promette di essere un'esperienza più tranquilla. Intitolato "Unite for America", riunirà diverse organizzazioni a livello locale che hanno ospitato recentemente riunioni Zoom a favore di Harris. Winfrey, che ha sostenuto Harris con un discorso in prima serata alla Convention Nazionale Democratica, ospiterà lo streaming in diretta su diverse piattaforme social, tra cui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Twitch. Oltre agli spettatori online, Winfrey inviterà 400 elettori locali a unirsi a lei per la conversazione, dando priorità agli elettori negli stati chiave in vista delle elezioni.

Elizabeth Wagmeister ha contribuito ai report.

