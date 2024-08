- Kamala Harris ha appreso delle dimissioni di Biden durante una colazione di pancetta e pancake.

Mi dispiace per il luogo comune, ma ammettiamolo, questo urla 'Murica. La neo candidata alla Presidenza Kamala Harris condivide la sua storia di aver ricevuto una chiamata da Joe Biden durante una tipica colazione americana a base di bacon e pancake.

Quella domenica precisa, Harris stava godendo di una colazione in famiglia e conversando con le sue adorabili nipoti: "Zia, posso avere un po' di bacon in più?" "Certo, te ne cucino ancora," ha risposto, secondo il suo'intervista a CNN. Il telefono ha squillato e lei ha risposto, scoprendo che era nientemeno che Biden.

Kamala Harris ricorda Joe Biden

Con una decisione potenzialmente determinante che si profilava solo pochi mesi prima delle elezioni del 5 novembre, Biden ha fatto una dichiarazione al telefono che avrebbe potuto cambiare drasticamente la corsa presidenziale - e possibilmente ribaltare la vita di Harris. Al telefono, l'ex Presidente ha dichiarato la sua intenzione di ritirarsi. "Stai scherzando?" ha chiesto lei, e lui ha confermato. "E ha sottolineato il suo sostegno per me," ha aggiunto.

Dana Bash, una giornalista politica di CNN, ha fatto pressione su Harris, interrogandola insieme al suo compagno di corsa Tim Walz. Quindi, chi ha fatto la prima mossa, chiedendo o offrendo il sostegno di Biden? E Harris - lei ha evitato la domanda, proprio come fa spesso durante gli interviste che durano più di 30 minuti. "Il mio primo pensiero non era su di me. Era su di lui," ha rivelato.

Senza dubbio, Harris ha difeso il suo ex Presidente, avendolo fatto numerose volte prima del suo ritiro. "Joe Biden ha guidato un governo che ha ottenuto successi straordinari," ha dichiarato. "È anche un uomo disinteressato, che mette il popolo americano al primo posto, anche nella sua presidenza, cosa che altri leader non fanno."

Purtroppo, Harris non ha condiviso se ha continuato a friggere il bacon dopo la chiamata. Tuttavia, l'intervista di CNN potrebbe segnare un momento significativo nel suo viaggio americano. All'inizio di luglio, l'81enne Biden, sotto forti critiche per la sua età e i problemi di salute (leggi la nostra copertura completa qui), ha annunciato la sua decisione di ritirarsi. Alla fine, il suo disastroso dibattito contro il rivale Donald Trump nel giugno ha causato un notevole scalpore. Nel frattempo, Harris si prepara per il suo prossimo traguardo: il suo dibattito contro l'ex Presidente Trump il 10 settembre.

Durante la sua campagna elettorale, Kamala Harris ha spesso discusso dell'impatto che il sostegno di Joe Biden ha avuto sulle sue aspirazioni presidenziali. Dopo aver ricevuto l'inaspettata notizia del ritiro di Biden durante la loro tipica colazione americana, Harris ha continuato a difendere e lodare la sua leadership.

