Kamala Harris etichetta Donald Trump come il più significativo sconfitto o sotto-performatore

La candidata democratica alla presidenza, Harris, ha criticato le strategie economiche di Trump, definendole catastrofiche per le industrie americane. Nel suo primo intervento in solitaria della campagna, Harris ha definito la politica industriale di Trump il più grande disastro della storia. Ha caratterizzato il suo atteggiamento disinvolto verso le tariffe come non molto impegnato.

Durante il mandato di Trump come presidente, gli Stati Uniti hanno assistito a un significativo esodo di circa 200.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero verso paesi stranieri, ha affermato Harris. Questo l'ha messa in una posizione sfavorevole come uno dei più grandi fallimenti nel settore manifatturiero. Harris si è posizionata come difensore della classe media e ha promesso di introdurre una nuova prospettiva, incrementare la produzione manifatturiera domestica e ridurre il carico fiscale per famiglie e piccole imprese.

"Lanciare alla leggera l'idea delle tariffe non è giusto"

Durante un'intervista sulla rete televisiva liberale MSNBC, Harris ha espresso la sua disapprovazione per i piani di Trump di istituire tariffe elevate sui beni importati. "Lanciare alla leggera l'idea delle tariffe non è giusto", ha argomentato Harris. Ha espresso ulteriormente la sua insoddisfazione nei confronti di Trump, dicendo: "Non è abbastanza impegnato", riferendosi al suo atteggiamento verso le tariffe. Questa particolare intervista ha segnato l'esordio di Harris come candidata presidente. In precedenza, aveva espresso le sue opinioni in agosto con il suo compagno di corsa, Tim Walz.

Harris ha ottenuto la nomination del Partito Democratico per la presidenza dopo che Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla sua candidatura in luglio, a causa dei suoi problemi di salute e di capacità mentale. Trump e Harris sono attualmente testa a testa nei sondaggi, alla ricerca di elettori indecisi, in particolare negli stati chiave, sei settimane prima delle elezioni. L'esito delle elezioni presidenziali dell'5 novembre sarà determinato dalle specifiche regole del sistema elettorale degli Stati Uniti in questi stati.

