- Kamala Harris è più popolare di Donald Trump in tre stati oscillanti, secondo i sondaggi.

Candidata alla Presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris in testa in Stati Chiave contro Donald Trump

Secondo recenti sondaggi del "The New York Times" e della Siena College, la candidata alla Presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris è in testa al suo sfidante, Donald Trump, in tre stati cruciali. Nel Wisconsin, nella Pennsylvania e nel Michigan, la democratica si attesta al 50% tra gli elettori probabili, mentre il repubblicano è al 46% in tutti e tre gli stati.

Questi tre stati del Midwest, popolosi, sono considerati fondamentali per entrambi i partiti nel sistema elettorale degli Stati Uniti. Noti come "Stati Swing", spesso determinano l'esito delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Il sostegno a Biden cala, Harris riporta gli elettori

Questo rovescia i risultati dei sondaggi in questi tre stati dove Trump era stato alla pari con o leggermente avanti rispetto al presidente in carica Joe Biden, che si candidava per la rielezione.

Tuttavia, il sostegno a Biden aveva incontrato proteste e resistenza in questi stati a causa del sostegno del governo degli Stati Uniti alle azioni dell'Israele nella Striscia di Gaza. Questo è stato particolarmente vero tra i gruppi liberali, musulmani americani e arabi americani nel Michigan. Circa 200.000 elettori del Wisconsin, della Pennsylvania e del Michigan si sono rifiutati di sostenere Biden nelle primarie democratiche, citando la sua politica sulla Striscia di Gaza.

Da quando Biden ha rinunciato alla sua candidatura presidenziale e ha passato il testimone alla sua vicepresidente Kamala Harris, la campagna democratica ha acquisito nuovo slancio. Harris ha pubblicamente sostenuto i diritti umani dei palestinesi e ha cambiato il tono dei democratici, anche se non ha mostrato differenze significative nella politica di Biden sull'argomento.

La coppia Harris-Walz intacca la popolarità di Trump

Nella Pennsylvania, la popolarità di Harris tra gli elettori registrati è aumentata di 10 punti percentuali in un solo mese, secondo il sondaggio del "New York Times" e della Siena College. Gli elettori hanno detto di trovare Harris più intelligente e più adatta a governare il paese di Trump.

Tra i democratici, la soddisfazione per i loro candidati nei tre stati è aumentata del 27% rispetto a maggio.

I democratici sono sostenuti dall'entusiasmo per la candidatura di Harris. Molti esprimono sollievo che l'81enne Biden non sia più in corsa per la Casa Bianca. La scelta di Harris del governatore del Minnesota Tim Walz come suo candidato alla vicepresidenza sembra aver ulteriormente galvanizzato il partito. L'entusiasmo per la coppia Harris-Walz ha frenato la crescente popolarità di Trump, che aveva goduto dopo il tentato assassinio del 13 luglio e la Convenzione Nazionale Repubblicana.

I democratici non dovrebbero rilassarsi troppo

Tuttavia, gli osservatori mettono in guardia i democratici contro l'eccessivo ottimismo, poiché Trump è ancora in testa nei sondaggi nazionali. Secondo il nuovo sondaggio, gli elettori preferiscono Trump su questioni centrali come l'economia e l'immigrazione, mentre Harris è in testa di 24 punti percentuali su chi si fida di più sulla questione dell'aborto.

La corsa tra Harris e Trump è probabile che sia serrata. Molte cose possono cambiare prima delle elezioni presidenziali dell'11 novembre.

In risposta alle preferenze degli elettori in evoluzione, altri gruppi democratici hanno iniziato a sostenere Kamala Harris per la presidenza, vedendola come una candidata più forte contro le politiche economiche e sull'immigrazione di Trump. despite Harris' lead in key states, there are still other important issues where Trump maintains an advantage, such as trust on the abortion issue.

