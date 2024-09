Kamala Harris e' nota per possedere armi da fuoco.

In risposta alla rivendicazione di Donald Trump secondo cui Harris vuole confiscare le armi della gente, la candidata democratica ha replicato: "Tim Walz e io siamo entrambi proprietari di armi da fuoco. Non stiamo sequestrando le armi di nessuno. Quindi smettete di diffondere menzogne persistenti su questo."

Durante un evento virtuale di campagna con Oprah Winfrey nel Michigan giovedì scorso, Harris ha espresso la sua intenzione di proteggersi con un'arma da fuoco in caso di un intruso: "Se qualcuno entra in casa mia, verrà sparato."

La pistola di Harris, apparentemente abbastanza piccola da entrare in una borsetta, è custodita in modo sicuro a casa sua a Los Angeles, secondo un assistente. Harris aveva già dichiarato di possedere un'arma durante la sua fallita campagna presidenziale nel 2019, con la stessa arma ancora in suo possesso, ha confermato l'assistente. In qualità di vicepresidente, Harris ha principalmente risieduto all'Osservatorio Navale a Washington, dove non tiene una seconda arma.

Chiamata a motivare il suo possesso di un'arma, Harris, allora senatrice della California, ha risposto: "Sono una proprietaria di armi e possiedo un'arma probabilmente per lo stesso motivo di molte persone - per la sicurezza personale. Ero un procuratore di carriera."

Un collaboratore fidato di Harris, residente in California, ha dichiarato che era normale per i procuratori possedere armi per la loro protezione a causa della natura del loro lavoro.

"Molti procuratori hanno personalmente trattato con criminali violenti. A differenza degli agenti di polizia che li arrestano, i procuratori non hanno necessariamente un'arma d'ordinanza. Pertanto, non è insolito che i procuratori abbiano una protezione a casa," ha spiegato il collaboratore.

Sotto la legge della California, un residente deve acquisire un certificato di sicurezza delle armi da fuoco e dimostrare il corretto utilizzo con un istruttore certificato per acquistare un'arma. Gli agenti di polizia possono affrontare requisiti meno stringenti per l'ottenimento di un'arma.

L'ufficio di Harris ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni sul suo possesso di armi. La campagna di Harris non ha commentato per questo resoconto.

Uno dei consiglieri della campagna di Harris non riusciva a ricordare se lei avesse mai provato battute sulla sua proprietà di armi prima di dibattere con Trump. Tuttavia, il consigliere ha affermato che questo dettaglio biografico era un efficace modo per lei di sottolineare la sua accettazione del Secondo Emendamento.

"Protegge il suo diritto di possedere un'arma; il diritto di Tim Walz di possedere un'arma. Ma non ha evitato la sua posizione sulle armi da assalto e sulle armi da guerra," ha sostenuto il consigliere.

Come procuratore in California, Harris ha gestito numerosi casi di crimini violenti.

Un caso noto degli anni '90 coinvolgeva un uomo che aveva scalpellato la sua ragazza con un coltello da cucina, condannato a una pena detentiva a vita con possibilità di libertà condizionale dopo 12 anni. "È appropriato per quello che ha fatto," ha detto Harris, allora procuratore distrettuale di Alameda County, a proposito della condanna di Frankie Vanloock. "Il modo in cui questo crimine è stato commesso è stato incredibilmente sadico."

Harris ha lavorato su numerosi casi di abuso su minori, che ha descritto in un'intervista del 2003 come sfiancanti e difficili da perseguire a causa della mancanza di altri testimoni oculari. Nel suo memoir, "The Truths We Hold", ha raccontato di una "piccola bambina di sei anni" molestata dal fratello di 16 anni.

"Era mio compito trascorrere del tempo con quella dolce bambina, cercando di stabilire un rapporto di fiducia, per farla parlare della sua storia - e la sua capacità di raccontarla di nuovo davanti a una giuria," ha scritto Harris. "Ma nonostante i miei sforzi, sapevo - sapevo - che non sarebbe stata in grado di articolare la sua sofferenza davanti a una giuria."

Harris ha supervisionato numerosi casi di violenza domestica e crimini sessuali nel corso degli anni che hanno devastato le comunità locali - il caso di Francisco Ortiz, condannato nel 2005 per l'omicidio della sua ragazza e l'incenerimento del suo corpo; Frank Green, condannato a 15 anni all'ergastolo per aver brutalmente picchiato, strangolato e gettato la sua ex ragazza fuori da una finestra del sesto piano; e il dottor Jose Rosas, condannato per aver violentato tre dei suoi pazienti.

Trump, l'avversario repubblicano di Harris, si dichiara anche proprietario di armi. Tuttavia, CNN ha riferito a giugno che il Dipartimento di Polizia di New York City stava preparando il ritiro della licenza di Trump per il porto d'armi dopo la sua incriminazione per accuse penali a New York e che il suo permesso di porto occulto era stato temporaneamente sospeso, mentre due delle tre pistole per cui era autorizzato a portare le aveva consegnate alla NYPD in precedenza nell'anno.

Walz, il governatore del Minnesota e compagno di corsa di Harris, è anche un proprietario di armi. Entrambi Harris e Walz hanno tentato di presentare il loro sostegno al diritto di portare armi e la regolamentazione della sicurezza delle armi come compatibili.

"Ho personalmente perseguito casi di omicidio. Ho personalmente esaminato le autopsie. Ho personalmente assistito a ciò che le armi da assalto fanno al corpo umano, e quindi sento molto fortemente che è coerente con il Secondo Emendamento e il tuo diritto di possedere un'arma per dire anche che dobbiamo bandire le armi da assalto," ha detto Harris questa settimana in un'intervista con la stazione televisiva di Philadelphia WPVI. "Sono letteralmente strumenti di guerra."

