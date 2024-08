- Kamala Harris e il suo nuovo vicepresidente.

Le parole di Kamala Harris vengono spesso sovrastate dal rumore. Migliaia di spettatori acclamano, applaudono e inneggiano alla 59enne. Ancora e ancora, i sostenitori iniziano cori. La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti sorride. Ancora di più sorride l'uomo che le sta leggermente dietro: Tim Walz.

Il governatore del Minnesota era sconosciuto a molti al di fuori del suo stato fino a poco tempo fa. Ma in questa serata, è la grande star. Harris lo presenta come il suo nuovo candidato alla vicepresidenza in uno stadio sportivo di Filadelfia. Walz ascolta con un ampio sorriso, mette ripetutamente la mano sul cuore, si inchina e fa gesti di ringraziamento.

In modo schietto

Poi dice ciò per cui Harris lo ha scelto: messaggi diretti con un tocco alla buona del Midwest. A proposito del rivale repubblicano Donald Trump, Walz dice che il tasso di criminalità negli USA è aumentato durante il suo mandato, "e questo non include i crimini che ha commesso lui stesso". La folla acclama.

A sua volta, ringrazia Harris per "aver riportato la gioia". In effetti, i democratici non erano così entusiasti da tempo. E il partito sta cercando di affrontare la sua campagna con una nuova leggerezza.

Fino a quando Joe Biden non si è ritirato dalle elezioni presidenziali, c'era un'atmosfera tetra tra i democratici - oscillando tra la rassegnazione, la speranza e la pura disperazione. Ora Biden se n'è andato, Harris è qui - e la base sente un senso di rinnovamento.

"Energia" e "entusiasmo" nuovi

"Fino a quando Biden non si è ritirato, l'umore era davvero basso", dice Ken Grimes, che è venuto alla manifestazione da un sobborgo di Filadelfia. "Adesso è diverso. Tutti sono entusiasti". La semplice prospettiva che la corsa presidenziale non sembri più completamente persa ha messo il partito in grande eccitazione nelle ultime settimane. Tuttavia, è del tutto incerto se Harris riuscirà ultimately a sconfiggere Trump. Il fatto che la corsa contro un criminale condannato che è stato circondato da scandali per anni sia così vicina dovrebbe far riflettere i democratici.

Ma le persone alla manifestazione non vogliono sentire questo. Sono felici di aver lasciato alle spalle l'ultima crisi di Biden e parlano di nuova "energia" e "entusiasmo" nel partito - uomini, donne, giovani, vecchi, neri, bianchi. Improvvisamente, dicono, la corsa è di nuovo aperta, e c'è la possibilità che Harris, non Trump, si trasferisca alla Casa Bianca - come prima donna della storia del paese e come prima donna nera.

Harris è già un pioniere nell'ufficio di vicepresidentessa in entrambi i sensi. Può fare punti in più con i votanti neri, le donne e i giovani di Trump. Alla manifestazione di Filadelfia, ci sono notoriamente molte donne tra il pubblico. Ma la ex procuratrice dello stato della California sulla costa occidentale ha più difficoltà con i votanti bianchi maschili della classe operaia. E qui entra in gioco Walz - anche se alcuni spettatori a Filadelfia ammettono di non averlo mai sentito nominare fino a poco tempo fa.

Il democratico è cresciuto in campagna, in un piccolo paese dello stato del Nebraska, ha prestato servizio nell'esercito, è stato parte della Guardia Nazionale, poi è diventato insegnante e allenatore di football, prima di passare alla politica, prima come rappresentante alla Camera, e dal 2019 è il Governatore del Minnesota. Walz ha un curriculum meno glamour di altri che erano in lizza per il posto di vicepresidentessa. Non viene da uno degli stati oscillanti, gli stati più contesi e potenzialmente decisivi, e fino ad ora è stato poco conosciuto a livello nazionale. Tuttavia, porta molte delle cose di cui Harris ha bisogno.

Walz è un uomo bianco del Midwest che è cresciuto in circostanze modeste, alla buona, pragmatico, cacciatore e proprietario di armi. Allo stesso tempo, ha idee liberali, sostiene il diritto all'aborto e i pasti gratuiti per gli studenti. Ha il forte sostegno dell'ala sinistra del partito. Trump tuona che sarebbe il "duo più radicale di sinistra nella storia americana". Tuttavia, la combinazione di Harris e Walz potrebbe essere troppo liberale per alcuni nella base democratica.

Nei prossimi giorni, i due intraprenderanno un tour di campagna turbinosa in tutti gli stati oscillanti. La fermata a Filadelfia, in Pennsylvania, sarà l'inizio. Trump sta inviando il suo vice, J.D. Vance, in parallelo al duo democratico come controprogramma.

Walz contro Vance

Walz è, in un certo senso, ciò che Harris ha in Walz - un partner che è cresciuto in semplici circostanze in campagna - come collegamento alla classe operaia e a coloro che stentano. Tuttavia, a differenza di Walz, Vance non è diventato insegnante e allenatore di football in seguito, ma piuttosto un investitore finanziario con un titolo di studio dalla prestigiosa università americana, Yale.

Walz usa questo contro di lui e scherza a Filadelfia: "Come tutti i normali che ho incontrato nella mia infanzia nel cuore del paese, J.D. è andato a Yale, ha fatto finanziare la sua carriera da miliardari e poi ha scritto un bestseller prendendo di mira le persone del suo paese natale". Ride di nuovo nella sala.

La nuova strategia contro Trump

Walz ha contribuito a plasmare la nuova strategia di non prendere troppo sul serio Trump e Vance. Trump spesso dipinge scenari di orrore del crollo del paese sotto la guida dei "democratici di sinistra radicali" come Harris - e ora anche Walz. Volevano distruggere gli USA, guardare passivamente un'invasione criminale di migranti e portare gli Stati Uniti in una terza guerra mondiale.

Per molto tempo, i democratici sotto Biden hanno risposto con avvertimenti altrettanto cupi, che Trump rappresentava una minaccia esistenziale per la democrazia e la pace nel mondo. Ma con Walz, c'è stato un cambiamento.

L'uomo apparentemente semplice del Minnesota ha gradualmente cambiato il modo in cui l'intero partito parla di Trump nelle ultime settimane. Walz è l'inventore dell'etichetta "weird" per l'ex presidente - traducibile approssimativamente come "strano", "bizzarro" o "singolare". Walz ha iniziato con questo in un'intervista, e gradualmente tutti i principali esponenti del partito hanno adottato lo slogan. A Philadelphia, Walz piazza il suo slogan elettorale e dice di Trump e Vance: "Questi tipi sono inquietanti, e sì, sono dannatamente weird".

Ora è diventato un grido di battaglia che risuona anche tra la folla: "È un weirdo", gridano del Trump (traducibile approssimativamente come "È un weirdo"). Non essere preso sul serio - questo potrebbe particularly infastidire Trump. E si tratta di un attacco difficile da contrastare. Con Walz, ci dovrebbe essere di più in futuro.

