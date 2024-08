- Kamala Harris deve frenare le star di Hollywood?

Il sostegno attivo di stelle del calibro di Hollywood può essere contato sulla coppia democratica di Kamala Harris (59) e Tim Walz (60) nella loro corsa alla Casa Bianca. Secondo il sito di gossip americano "TMZ", c'è persino preoccupazione all'interno del partito che potrebbe essere troppo. Si teme che la prossima Convention Nazionale Democratica (DNC), prevista dal 19 al 22 agosto, possa diventare troppo stellare.

Si sta facendo ogni sforzo per evitare che la convention si trasformi in un incontro dell'"élite liberal di Hollywood". La strategia dietro questo è chiara: evitare di alienare gli elettori indecisi e spingerli alla concorrenza, il partito preferirebbe fare affidamento su poche, ma importanti stelle - e presentarsi il più possibile alla mano. L'anno 2016 fa da monito, quando il candidato democratico Hillary Clinton è stato percepito da molti come troppo legato alle stelle di Hollywood e trascurando la propria piattaforma di partito. Come è noto, ha perso quell'elezione contro il candidato repubblicano allora e ora, Donald Trump (78).

Il pool di stelle disposte a sostenere Harris/Walz non manca di certo. Recenti esempi includono star del calibro di George Clooney (63), Jeff Bridges (74), Julianne Moore (63), Mark Hamill (72), e musicisti come Katy Perry (39) e Ariana Grande (31), tutti esprimendo il loro sostegno per Harris. Tuttavia, resta da vedere quali celebrità appariranno ultimately alla Convention Nazionale Democratica. Finora, è stato confermato solo un nome: John Legend (45) è previsto - anche se non è chiaro se farà solo un'esibizione o anche un discorso.

Nel frattempo, la convention repubblicana si è già tenuta. Lì, diverse stelle hanno espresso pubblicamente il loro sostegno a Donald Trump repubblicano. Tuttavia, non c'è stata preoccupazione per il fatto che ce ne fossero troppe: i rappresentanti più famosi erano l'ex wrestler Hulk Hogan (70), il musicista Kid Rock (53) e il modello Amber Rose (40).

Nonostante le preoccupazioni della coppia democratica di essere percepita come troppo dipendente da Hollywood, Donald Trump ha ricevuto un sostegno significativo dalle celebrità durante la sua campagna elettorale del 2016. Hulk Hogan, Kid Rock e Amber Rose erano tra le figure di spicco che hanno pubblicamente sostenuto Trump durante la convention repubblicana.

Leggi anche: