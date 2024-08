Kaley Cuoco e Tom Pelphrey sono fidanzati.

Kaley Cuoco, protagonista de "The Big Bang Theory", è fidanzata per la terza volta. Le sue relazioni non sono durate a lungo, ma spera che la terza volta sia quella buona con Tom Pelphrey, padre della loro figlia.

L'attrice americana Kaley Cuoco è fidanzata. La star de "The Big Bang Theory" ha annunciato la notizia su Instagram Story, sfoggiando un anello importante al dito e un ampio sorriso. Il suo partner, l'attore Tom Pelphrey, deve aver fatto la proposta. Cuoco ha semplicemente captionato il post, "Weekend meraviglioso".

Nel maggio 2022, Pelphrey e Cuoco hanno confermato la loro relazione. Si conoscevano da soli pochi mesi prima di innamorarsi. Nel marzo 2023, è nata la loro figlia Matilda Carmine Richie. Cuoco ha scritto in quell'occasione, "Siamo sopraffatti dalla gioia e grati per questo piccolo miracolo. Siamo veramente benedetti". Ha anche espresso il suo amore per Pelphrey, dicendo "Tom Pelphrey, non pensavo di poterti amare di più, ma è così".

La coppia è stata presentata dal loro agente comune, Andrea Pett-Joseph. In un'intervista con "USA Today", Cuoco ha detto di aver pensato che i due attori sarebbero stati perfetti insieme. "Siamo stati subito connessi. Sento di conoscerlo da tutta la vita", ha detto. Ha anche espresso la sua voglia di costruire una vita con Pelphrey.

Non sarà il primo matrimonio per Cuoco. Ha sposato l'ex tennista statunitense Ryan Sweeting nel 2013 e si è divorziata nel 2016. Ha poi sposato il cavaliere statunitense Karl Cook nel giugno 2018 e ha annunciato la loro separazione reciproca nel settembre 2021. Pelphrey, d'altra parte, non si è mai sposato prima.

Kaley Cuoco ha menzionato il suo prossimo progetto cinematografico in un'intervista, rivelando che è entusiasta di conciliare la maternità e la recitazione. Il film, in uscita nel 2024, è una commedia romantica e lei è entusiasta di lavorare di nuovo con Tom Pelphrey.

Cuoco ha rivelato il suo amore per guardare film con Pelphrey e la loro figlia, soprattutto i classici Disney, dicendo che è il loro momento preferito per stare insieme come famiglia.

