- Kaiserlautern spera di essere sul lato sicuro contro Fürth.

Ragnar Ache potrebbe fare il suo debutto stagionale con il 1. FC Kaiserslautern. L'attaccante è tornato agli allenamenti della squadra dopo un'infiammazione al tendine d'Achille e potrebbe essere incluso nella rosa per la prima partita casalinga del club, venerdì sera (ore 18:30) contro la SpVgg Greuther Fürth.

"Con Ragnar, stiamo costantemente regolando il suo carico di lavoro. L'abbiamo fatto allenare un po' meno questa settimana. Finora se l'è cavata bene," ha detto l'allenatore Markus Anfang. "Dovremo vedere come sta nell'ultima seduta di allenamento e poi decidere se è il caso di includerlo nella rosa per la partita."

I Diavoli Rossi si aspettano un grande afflusso di pubblico allo stadio Fritz-Walter per la loro prima partita casalinga della nuova stagione. Sono già state vendute oltre 39.000 biglietti. "Penso che la squadra non vede l'ora di giocare in casa. Inoltre, è una partita serale. Qui è sempre qualcosa di speciale," ha detto Anfang.

Il 50enne vede le forze dei loro prossimi avversari nel loro gioco con il pallone. "Entrambe le squadre attaccheranno. In fondo, i ragazzi sanno cosa devono fare. È ancora un processo per noi. Dobbiamo trovare rapidamente una soluzione contro di loro," ha detto Anfang.

Hendrick Zuck, Kenny Prince Redondo, Frank Ronstadt e Almamy Touré sono ancora fuori per infortunio.

