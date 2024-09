Kai Pflaume ha subito un furto di auto a Berlino.

Maledizione, nemmeno la popolare figura televisiva Kai Pflaume è immune dalla goffaggine e dagli affari loschi. Vicino a un set di riprese, il suo veicolo è stato preso di mira, con il risultato del furto di diversi zaini e probabilmente del suo dispositivo mobile. Il o i responsabili sono riusciti a fuggire dalla scena.

Come riportato dal quotidiano "Bild", a partire dalle informazioni della polizia di Berlino, l'auto di Pflaume era parcheggiata sulla Yorckstraße, una strada che collega i quartieri di Schöneberg e Kreuzberg.

Da uno dei sacchi, un dispositivo elettronico è stato rintracciato a Berlino-Charlottenburg, suggerendo fortemente che l'oggetto rubato fosse un cellulare. Gli investigatori amatoriali hanno avvistato Pflaume che girava per la zona, presumibilmente alla ricerca dei suoi effetti personali smarriti. Alla fine, alcuni degli oggetti sono stati ritrovati.

La squadra di Pflaume ha scelto di non commentare l'incidente, optando per non approfondire. Finora, nessuno è stato arrestato. Secondo il rapporto, l'area in cui è stato rintracciato il dispositivo, insieme alle strade vicine, è dove viene girata una delle serie televisive di Pflaume.

Cresciuto a Monaco

Attualmente residente vicino a Monaco, Pflaume è diventato famoso come conduttore di "Nur die Liebe zählt" (Solo l'amore conta) su RTL. Condivide la sua vita con la sua compagna e i suoi due figli. Il 57enne lavora principalmente per ARD.

Lo scorso anno, Pflaume ha fatto notizia per la sua prima maratona. Dopo aver seguito un rigido allenamento per 7 mesi con il suo allenatore, aveva come obiettivo di completarla in 3 ore, 33 minuti e 33 secondi. È stato leggermente deluso nel non riuscirci di soli 10 secondi.

