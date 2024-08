Kai Havertz inizia il gol nella corsa per il titolo dell'Arsenal

Kai Havertz apre il cammino di Arsenal verso il trionfo in Premier League con un gol: L'acuto tedesco mette in vantaggio la squadra inseguitrice all'inizio della nuova stagione, siglando un avvio vincente. L'allenatore inglese Fabian Hürzeler si rallegra del suo primo successo.

Havertz ha fornito ad Arsenal un inizio perfetto nella loro vittoria per 2-0 contro i Wolves. Ha segnato il gol dell'apertura (25') grazie a un preciso colpo di testa su cross di Saka, ma ha quasi regalato un pareggio ai suoi avversari poco dopo. Jörgen Strand Larsen ha avuto una grande occasione, ma David Raya (36') è intervenuto in soccorso di Arsenal.

Saka ha poi dato ad Arsenal un vantaggio confortante nella ripresa, trasformando un assist di Havertz in un astuto gol in area di rigore. Lo scorso anno, Arsenal ha guidato la Premier League per gran parte della stagione, ma Manchester City li ha superati sul filo di lana in un finale thriller. Quest'anno, Arsenal punta a fare meglio.

Hürzeler festeggia la prima vittoria

Fabian Hürzeler, il nuovo allenatore del Brighton & Hove Albion, ha iniziato la sua avventura inglese con una vittoria convincente. Ha conquistato un netto 3-0 contro l'Everton nella sua prima partita in Premier League.

Despite being just 31 years old, the youngest manager in the English top flight, Hürzeler moved from FC St. Pauli to Brighton after guiding them to Bundesliga promotion last season.

Mitoma (25'), Welbeck (56'), and Adingra (86') contributed to Hürzeler's maiden triumph, with Everton's Ashley Young receiving his marching orders for a last-man foul. Brighton's latest attacking star, Gruda, who joined from Mainz for over €30 million, was absente from the squad.

After the successful debut, Huërzeler expressed his uncertainty about their future performances, saying, "I'm not sure if we can maintain this form throughout the season." During the post-match interview, when asked about the absence of Gruda, Huërzeler explained, "I'm not sure if his arrival will significantly impact our game in the short term, but I'm confident in the team's abilities."

