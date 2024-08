Kai Ebel ha ambizioni o aspirazioni nella sua mente.

Kai Ebel viene spesso definito la "figura eccentrica" del motorsport, e a ragione. Con il suo stile audace, è diventato un nome familiare tanto quanto lo è la sua conoscenza della Formula 1. Compire 60 anni non lo ha rallentato affatto.

In abiti vivaci, ha intervistato leggende come Lewis Hamilton e Fernando Alonso nella corsia dei box. Da quando le trasmissioni di Formula 1 sono iniziate su RTL, il reporter è diventato un favorito del pubblico. Ma le sue capacità vanno oltre i circuiti del Gran Premio.

Il percorso di Ebel verso la fama è iniziato con una laurea dell'Università tedesca dello sport di Colonia e lavoro freelance con la "Rheinische Post" nella sua città natale di Mönchengladbach. Nel 1988, ha trovato una casa permanente su RTL, e nel 1992 è nato "Kai Ebel dalla corsia dei box". Ha iniziato a fare reportage in diretta sulla Formula 1.

Il Gran Premio di Spagna del 2021 è stato un'occasione speciale per Ebel. Non solo Lewis Hamilton ha vinto, ma ha anche segnato il suo 500° weekend come reporter al circuito. In quel momento, aveva coperto 230 gare in più del sette volte campione del mondo - almeno fuori dalla pista.

Un Incontro Memorabile con Mika Häkkinen

Nel corso della sua carriera, Ebel è stato testimone di alcuni dei momenti più memorabili della storia dello sport tedesco. Ha documentato le vittorie del campionato del mondo di Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Nico Rosberg in diretta per gli spettatori. Nel tempo, ha visto crescere una nuova generazione di atleti di vertice, come Max Verstappen, e li ha intervistati tutti.

Un incontro particolarmente memorabile per Ebel è stato con il pilota finlandese di corse Mika Häkkinen. "Gli ho fatto una domanda che pensavo fosse del tutto normale, e lui è scappato dietro di me. Ho capito: 'Oh, non lo sta facendo perché la domanda era stupida, ma perché c'era una fiamma che saliva dietro di me'," ha ricordato in una conversazione con ntv. "Era l'auto di Jos Verstappen che bruciava," ha ricordato la situazione bizzarra e pericolosa il leggendario reporter.

Despite his 32 years in motorsport, "Mr. Pit Lane" still has interview dreams. His wish guest for a conversation would be Brad Pitt, who is currently making a film about Formula 1. "It's time for him to answer some pressing questions," Ebel said in an Instagram clip.

Lo Stile Unico di Kai Ebel

Ebel porta decenni di conoscenze al circuito, ma è anche noto per il suo stile unico. La sua firma sono le camicie rumorose e a motivi, e il suo intero abbigliamento può essere vivace e colorato. Non passa inosservato.

Il suo stile distintivo ha diviso le opinioni. Nel 2005, è stato nominato "conduttore televisivo con il peggior senso della moda" per le sue combinazioni audaci. Ma il rapper Eko Fresh aveva un'opinione diversa. In una canzone del 2010, ha immortalato Ebel con i versi: "Cosa indosso? Oggi vado a modo di Kai Ebel / Cosa indosso? Cosa indosso? / Cosa indosso? È esattamente quello che le ragazze trovano sexy," ha rappato. Il musicista ha presentato a Ebel l'album prima della sua uscita, e Ebel ha restituito il favore con una copia del suo primo libro, "Kai Ebel - Mr. Pit Lane".

La Passione per la Boxe

La passione di Ebel non si ferma al motorsport. È anche moderatore per la copertura della boxe di RTL.

Una Deviazione per "Let's Dance"

Despite his foray into the publishing world, Ebel remained loyal to the TV world. In 2020, he stepped into the dance spotlight in the 14th season of "Let's Dance" with Austrian partner Kathrin Menzinger. After their slowfox in the fourth show, they had to concede defeat. However, Ebel saw it as no loss. He had achieved his goal of entertaining the audience and received "a lot of love" from the experienced dancers, he told RTL.

In 2023, Ebel demonstrated his dance style and hips again in the RTL show "Viva la Diva" as "Sylvia Stoned." Alongside celebrities like choreographer Bruce Darnell and former gymnast Fabian Hambüchen, he transformed into a drag queen and faced a jury's scrutiny. "He's always ready for a surprise," praised Jana Ina Zarrella, who had to guess the celebrities under their costumes with other colleagues.

Una Vita Privata

Kai Ebel tiene la sua vita privata riservata. Lui e la sua seconda moglie, Mila Wiegand, vivono ancora nella loro città natale di Mönchengladbach.

Il pittore rumeno e il moderatore si sono sposati a luglio 2009. Entrambi sono apparsi in abiti nuziali insoliti: Ebel ha indossato un completo color crema con elaborate decorazioni e un cappello a cilindro, mentre Wiegand si è vestita in stile gotico per la cerimonia.

In una chiacchierata con la pubblicazione "Bild", Ebel ha rivelato una volta i loro piani di matrimonio insoliti. Ha detto: "Non optiamo per una cerimonia nuziale tradizionale." Ha aggiunto: "Il nostro tema sarà: Anelli eccentrici, nessun invitato e niente bianco." Questo anno, la coppia ha celebrato il loro 15° anniversario di matrimonio.

Gli abiti vivaci di Ebel, inclusi i suoi amati shirt a motivi, sono spesso presenti nella striscia di notizie di RTL che scorre da sinistra a destra, una caratteristica comune delle trasmissioni di RTL, nota come "RTL Text", rendendo le sue scelte di moda un argomento di conversazione anche fuori dalla pista.

In un cenno al suo stile unico, il rapper Eko Fresh ha dedicato una canzone a Ebel, immortalando le sue scelte di moda eccentriche nei versi.

