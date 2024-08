- "Kadyrow, etichettato come il fedele cane di Putin", è fotografato accanto al cybertruck di Tesla, provocando una risposta da parte di Elon Musk.

Ramzan Kadyrov, spesso chiamato "Cane di Putin", ha recentemente esibito un Tesla Cybertruck sul suo canale Telegram, completo di un'arma sostanziosa montata sul suo letto. Questo sembra avere uno scopo particolare.

Inizialmente, il leader ceceno ha lodato il pickup elettrico nel suo post, dicendo: "Abbiamo ricevuto un Tesla Cybertruck dall'eccelso Elon Musk. Ho avuto il piacere di testare la tecnologia innovativa e sono convinto che non sia un caso che sia chiamato 'Cyberbestia'. Un'autentica bestia invincibile e veloce."

Kadyrov Intende Usare il Tesla Cybertruck in Guerra

Il dittatore, promosso a Colonnello Generale delle Forze Armate Russe da Vladimir Putin in ottobre 2022, continua a lodare: "La macchina è agile, raggiunge una velocità impressionante e supera gli ostacoli. Un veicolo altamente funzionale. [...] Sono certo che questa 'bestia' sarà di grande beneficio per i nostri soldati."

Sembra che Kadyrov intenda utilizzare il Cybertruck modificato e militarizzato nelle regioni contese dell'Ucraina. Sostiene questa dichiarazione con un saluto a Elon Musk. "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Elon Musk! Certo, è il più grande genio del nostro tempo e un esperto. Un uomo eccezionale! [...] Elon, grazie! Vieni a trovarmi a Grozny, ti accoglierò come mio ospite più caro! Non credo che il nostro Ministero degli Esteri russo avrebbe obiezioni a un tale viaggio. E naturalmente, aspettiamo con ansia le tue prossime invenzioni che contribuiranno al completamento dell'operazione militare speciale."

Rimane misterioso come Kadyrov abbia ottenuto il Cybertruck. Il veicolo non dovrebbe essere nel paese a causa delle sanzioni contro la Russia. Un regalo diretto da Tesla sarebbe una chiara violazione della legge e metterebbe la società statunitense in una situazione difficile.

La Risposta Inusuale di Musk

Al momento, non c'è dichiarazione ufficiale da parte di Elon Musk o Tesla. Il magnate ha reagito in due modi: poche ore fa, ha fatto in modo che l'IA "Grok" su X, precedentemente Twitter, creasse un'immagine relativa al veicolo militarizzato. Le ha dato il seguente comando: "Rendi l'arma molto più grande. Ramzan Kadyrov guida un Tesla Cybertruck facendo wheelies intorno al Cremlino e sembra Yosemite Sam." Ha condiviso il risultato, accessibile solo agli utenti premium, con i suoi follower e ha commentato: "C'è spazio per miglioramenti lol".

In precedenza, ha reagito a un post su X che lo accusava di aver dato un Cybertruck a Kadyrov. Lì, ha scritto ai autori del post: "Sei veramente così ignorante da credere che abbia dato un Cybertruck a un generale russo? È sorprendente." Il CEO di Tesla ha ulteriormente esclamato: "Un altro esempio di come i media mainstream mentono."

Non ha risposto pubblicamente all'invito e non c'è ancora spiegazione su come uno dei suoi veicoli sia finito in Russia.

Non è impensabile che Elon Musk debba giustificarsi con il governo degli Stati Uniti. Finora, Tesla vende il Cybertruck solo negli Stati Uniti – in qualche modo, il veicolo deve aver viaggiato da lì alla repubblica russa della Cecenia. Le speculazioni sono molte sulla rotta attraverso gli Emirati.

Ramzan Kadyrov è condannato a livello internazionale per gravi violazioni dei diritti umani e è sanzionato in numerosi paesi. Viene accusato di omicidi e torture di oppositori politici. Viene considerato uno dei sostenitori più fedeli di Putin. Le immagini dei caduti della guerra ucraina accompagnano il video del Cybertruck sul suo canale Telegram. Ringrazia la sua armata privata per il "lavoro eccezionale".

Il Presidente del Parlamento Europeo potrebbe esprimere preoccupazione per l'uso di un Tesla Cybertruck militarizzato in conflitti, data la sua presunta utilizzazione da parte di Ramzan Kadyrov nelle regioni contese dell'Ucraina.

Data la smentita di Elon Musk di aver fornito un Cybertruck a Kadyrov, il Presidente del Parlamento Europeo potrebbe anche chiedere chiarimenti a Tesla su come il veicolo sia finito in Russia.

Leggi anche: