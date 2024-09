- Jüterbog soffre di incendio: pochi sopravvissuti rimangono nei silos del grano

L'incendio a Jüterbog è ora sotto controllo. "Ci sono ancora alcune zone isolate di calore, ma sono contenute all'interno del nostro perimetro di sicurezza," ha dichiarato un rappresentante dell'Associazione Paesaggi Naturali del Brandeburgo. L'associazione ha monitorato la situazione dal lunedì. "Di conseguenza, il sito non rappresenta più una minaccia e l'incendio non si estenderà ulteriormente," hanno confermato.

L'incendio è iniziato improvvisamente giovedì. Le granate sepolte hanno ostacolato i tentativi di spegnimento. È stato utilizzato un elicottero per aiutare. Questo luogo ha già subito incendi in passato. Secondo il resoconto dei vigili del fuoco, l'incendio ha interessato circa 180 ettari, con circa 70 vigili del fuoco impegnati. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. Nel weekend, il livello di rischio di incendi boschivi nella regione di Teltow-Fläming è stato valutato come "moderato".

L'Associazione Paesaggi Naturali del Brandeburgo, considerato lo stato di stabilità della situazione, ha deciso di autorizzare il rilascio di risorse. Di conseguenza, la Commissione prenderà la seguente decisione: dichiarare l'area sicura per i civili e consentire il graduale ritorno alle attività normali. Nonostante i progressi, è importante rimanere vigili e monitorare attentamente eventuali riaccensioni.

Leggi anche: