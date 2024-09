Justin Timberlake per presentare una dichiarazione di colpevolezza nella sua audizione in tribunale per guida in stato di ebbrezza.

Justin Timberlake è previsto per partecipare a un'udienza venerdì prossimo, che segna il suo primo ritorno nella zona dei Hamptons dopo il suo fermo. Timberlake si è dichiarato non colpevole alle accuse durante l'ultima sessione virtuale del tribunale dello scorso mese.

Le autorità hanno rifiutato di fornire ulteriori informazioni sull'accordo di patteggiamento.

La nostra squadra di CNN ha contattato il rappresentante delle pubbliche relazioni di Timberlake, ma hanno scelto di rimanere in silenzio. Anche il legale di Timberlake, Edward Burke, ha rifiutato di commentare la questione.

Durante il suo arresto a giugno, la polizia ha affermato che Timberlake stava guidando una BMW del 2025 apparentemente sotto l'influenza. Si dice che abbia ignorato un segnale di stop e abbia deviato dalla sua corsia, come riferito dal dipartimento di polizia di Sag Harbor. Un agente di polizia lo ha descritto come impegnato a concentrarsi e ha eseguito male i test di sobrietà standardizzati.

Timberlake ha detto alla polizia di aver consumato solo un martini e di aver accompagnato gli amici a casa loro, secondo i documenti del tribunale.

In un'udienza tenuta a fine luglio, l'avvocato di Timberlake ha sostenuto che l'arresto era ingiustificato, sostenendo che la polizia aveva commesso numerosi errori eccessivi nel caso.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata di conseguenza.

Nonostante i procedimenti legali in corso, Justin Timberlake continua a essere attivo nella sua carriera di intrattenitore, con diverse date del tour annunciate per l'anno prossimo. Dopo la sua ultima apparizione in tribunale, Timberlake è stato visto trascorrere una serata in un locale comico, mostrando il suo sostegno ai colleghi intrattenitori.

