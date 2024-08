- Justin Theroux si fidanza.

Justin Theroux, 53 anni, famoso per "The Girl on the Train" e la sua fidanzata, Nicole Brydon Bloom, 30, sarebbero ufficialmente fidanzati. Secondo fonti di gossip come "People" e "E! News", Theroux ha fatto la proposta a Bloom in Italia. La coppia è stata vista mano nella mano durante la première del film "Beetlejuice Beetlejuice" al Festival del Cinema di Venezia, dove Theroux recita insieme a Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Jenna Ortega nel sequel horror-comico.

Nel 2018, la separazione di Theroux da "Friends" star Jennifer Aniston ha fatto notizia. Dopo essere stati sposati per due anni e mezzo e aver frequentato per sette anni, hanno deciso di andare per la loro strada. Aniston e Theroux non hanno avuto figli.

Secondo i media, Theroux e Bloom stanno insieme dal 2023. Hanno condiviso diverse foto di loro sui social media e hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme a una festa degli Oscar nel marzo dell'anno scorso.

