Justin subisce conseguenze giudiziarie per incidente di guida in stato di ebbrezza

Dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza, è stata emessa la sentenza per il famoso intrattenitore americano Justin Timberlake. Il cantante-attore è stato condannato a svolgere servizio comunitario e ha mostrato rimorso, offrendo una lezione significativa agli altri.

Il talentuoso pop star degli Stati Uniti è stato condannato a svolgere servizio comunitario per aver guidato in stato di ebbrezza. Un giudice di New York ha condannato Timberlake, 43 anni, per aver guidato la sua BMW in stato di ebbrezza a Sag Harbor, a est di New York, come riportato dalle fonti americane dell'18 giugno.

Secondo il "New York Post", il giudice ha ordinato al musicista di svolgere servizio comunitario dopo la sua confessione di colpevolezza. Gli è stato anche ordinato di fare una dichiarazione pubblica sull'incidente. Secondo NBC, Timberlake deve svolgere dalle 25 alle 40 ore di servizio comunitario. Fox News riferisce che deve anche pagare una multa tra i 300 e i 500 dollari e rinunciare alla patente di guida per tre mesi.

Timberlake ha ammesso la sua colpa: "Mi tengo a standard molto alti e ho fallito", ha dichiarato davanti al tribunale di Sag Harbor. "Anche se hai bevuto solo un drink, non guidare un'auto - ci sono molte alternative".

Timberlake comprende le conseguenze

Nato in una comunità unita, Timberlake ha riconosciuto le conseguenze delle sue azioni sui residenti di Sag Harbor. Questa piccola città situata nelle affascinanti Hamptons sulla costa orientale di Long Island è famosa per la sua esclusività.

Timberlake è salito alla ribalta come membro del boy band NSYNC prima di costruire una carriera solista di successo e diventare un attore di spicco. Ha vinto quattro Emmy Awards e dieci Grammy Awards. Il musicista ha avuto una relazione con la cantante americana Britney Spears dal 1999 al 2002. Ora è sposato con l'attrice Jessica Biel e hanno due figli insieme.

