Justin Rose si porta a quattro colpi di vantaggio con un imponente 65 al primo giro del Masters

Giovedì Justin Rose si è portato in vantaggio di quattro colpi grazie a un'eccellente back nine che gli ha permesso di chiudere in sette sotto il par.

Nonostante fosse due over dopo sette buche, l'inglese ha recuperato e ha realizzato un eagle all'ottava e sette birdie tra la nona e la 17esima per chiudere con quattro colpi di vantaggio sul secondo classificato Brian Harman e su Hideki Matsuyama.

Il primo turno ha visto in difficoltà anche alcuni dei contendenti del torneo.

Il campione in carica Dustin Johnson ha totalizzato un 2-over 74, mentre il vincitore degli US Open dello scorso anno Bryson DeChambeau ha chiuso in 4-over. DeChambeau è a pari merito con Rory McIlroy, il cui tentativo di completare il grande slam della carriera con una vittoria al Masters ha avuto un inizio difficile.

"Sapevo che due over su sette non sono la fine del mondo, ma sapevo anche che stavi andando nella direzione sbagliata", ha detto Rose, due volte secondo classificato al Masters, parlando della sua partenza lenta.

"Non si può vincere un torneo di golf oggi. Anche con un 65, non si può vincere oggi. Probabilmente oggi si può solo perdere.

"Non ho ancora premuto il pulsante del panico (dopo il sette), ma ho resettato poco prima e ho pensato che se fossi riuscito a tornare intorno al par, sarebbe stata una buona giornata di lavoro".

È la quarta volta che Rose guida o co-guida il Masters dopo il primo giro, un record che ora condivide con Jack Nicklaus.

Il 40enne, che ha giocato il suo primo torneo dopo il ritiro dall'Arnold Palmer Invitational il mese scorso per un infortunio alla schiena, è stato uno dei soli tre giocatori a finire sotto il 70, insieme ad Harman e Matsuyama, in netto contrasto con il torneo dell'anno scorso, quando 24 giocatori hanno realizzato punteggi inferiori al 70 nelle favorevoli condizioni di novembre.

L'unico precedente trionfo di Rose in un major risale allo US Open del 2013; l'ultima volta che si è avvicinato a una giacca verde al Masters è stato nel 2017, quando è stato battuto in un playoff da Sergio Garcia.

"Ho giocato su questo percorso moltissime volte, è il mio 15° Masters, forse, e il mio miglior risultato finora è stato un 67", ha detto Rose.

"Mi sembrava che le condizioni di oggi non fossero il giorno adatto per andare a colpire e ottenere il proprio record personale".

"C'era abbastanza vento, tanto da essere complicato, e ovviamente i green sono incredibilmente solidi e veloci. Il posizionamento dei birilli era giusto, non certo facile, ma giusto, e se si colpiva il colpo giusto al momento giusto, si poteva trarre vantaggio".

Per quanto riguarda i giocatori più in basso nella classifica, DeChambeau è arrivato al Masters armato di un nuovo driver e con molte aspettative, ma il grande campione ha sbagliato molti tee shot nel primo giro.

Il suo 76 ha incluso un doppio bogey alla quarta e bogey alla quinta, all'ottava e alla dodicesima, prima del suo unico birdie alla quindicesima.

DeChambeau è stato raggiunto da McIlroy con un 4-over; il nordirlandese si è piazzato tra i primi 10 all'August National in sei precedenti occasioni, ma non ha mai ottenuto la giacca verde.

La vittoria del Masters sembra destinata a sfuggirgli ancora una volta, visto che giovedì ha realizzato sei bogey tra la quinta e la tredicesima buca. La giornata si è rivelata movimentata anche perché ha colpito suo padre con un colpo sbagliato alla settima.

Il numero uno del mondo Johnson, che ha conquistato il suo secondo titolo major con un record di 20 buche al Masters dello scorso anno, ha iniziato il suo tentativo di diventare il quarto giocatore a vincere consecutivamente con le Green Jackets con un 74.

Ben posizionato sull'uno a zero con tre buche da giocare, Johnson ha fatto bogey alla 16ª e doppio bogey alla 18ª dopo che il suo putt è uscito dalla buca.

Un altro ex campione, Jordan Spieth, che la scorsa settimana è tornato nel circolo dei vincitori con la sua prima vittoria dopo quasi quattro anni, ha recuperato sulle nove buche successive dopo un triplo bogey alla nona per terminare con un colpo in meno.

Il campione del 2018 Patrick Reed ha concluso la giornata in parità al quarto posto con due punti, mentre Justin Thomas e Jon Rahm - secondo e terzo nella classifica mondiale - hanno terminato rispettivamente con un over e un par.

Ben Morse della CNN ha contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com